DF volta ao terceiro lugar do ranking nacional de vacinação

92 mil brasilienses foram até os postos de saúde receber a primeira dose nesta sexta-feira (17). A capital tem 68,64% da população vacinada contra o coronavírus

Por: Gabriel de Sousa

[email protected]

Após 15 dias ocupando o quarto lugar do ranking nacional de vacinação, o Distrito Federal voltou ao “top 3” do ranking nacional da vacinação com a primeira dose dos imunizantes. A capital federal possui 68,64% de toda a sua população vacinada contra o covid-19, estando atrás apenas de São Paulo, Rio Grande do Sul e Santa Catarina.

Nesta sexta-feira (17), o Distrito Federal imunizou com a primeira dose 91.998 pessoas, o equivalente a 1,03% da população total vacinada em apenas 24 horas. Atualmente, a campanha distrital de vacinação está aberta até os adolescentes de 14 anos, que podem receber as dosagens nos postos de saúde da capital.

A última vez que o DF ocupou a terceira posição do ranking nacional foi no dia 1 de setembro. No dia 2, a capital foi ultrapassada pelo estado de Santa Catarina. O estado sulista está vacinando os adolescentes de 12 a 17 anos, com 41.592 doses da Pfizer-BionTech aplicadas. Em contrapartida, mais de 80.000 pessoas da faixa etária foram vacinadas no Distrito Federal.

Agora, a classificação segue com São Paulo liderando as campanhas estaduais com 77,64% da população total imunizada, em segundo, está o Rio Grande do Sul, com 68,97%, o Distrito Federal tem 68,64% e Santa Catarina possui 68,32%.

Confira o ranking completo:

Ranking estadual de vacinação por % da população imunizada com pelo menos uma dose da vacina (17 de setembro)

Todo o Brasil (66,14%)

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

1- São Paulo (77,64%)

2- Rio Grande do Sul (68,97%)

3- Distrito Federal (68,64%)

4- Santa Catarina (68,32%)

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

5- Paraná (67,19%)

6- Minas Gerais (66,78%)

7- Mato Grosso do Sul (66,28%)

8- Paraíba (65,20%)

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

9- Espírito Santo (64,84%)

10- Sergipe (64,30%)

11- Rio de Janeiro (63,90%)

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

12- Ceará (63,38%)

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

13- Rio Grande do Norte (63,19%)

14- Pernambuco (63,08%)

15- Goiás (62,40%)

16- Bahia (61,68%)

17- Rondônia (60,54%)

18- Piauí (60,51%)

19- Mato Grosso (59,27%)

20- Alagoas (58,32%)

21- Amazonas (57,33%)

22- Tocantins (57,18%)

23 – Acre (56,04%)

24- Maranhão (54,17%)

25- A

mapá (49,64%)

26- Pará (48,96%)

27- Roraima (42,39%)