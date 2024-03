DF vai ganhar mais 20 papa-entulhos para combater descarte irregular de lixo

Para o diretor-presidente do Serviço de Limpeza Urbana (SLU), Silvio Vieira, os papa-entulhos são fundamentais para a gestão de resíduos

Os Pontos de Entrega Voluntária (PEVs), também conhecidos como papa-entulhos, aumentarão no Distrito Federal. O Governo do Distrito Federal (GDF) aumentará o número dos equipamentos, destinados ao recebimento gratuito de resíduos da construção civil, restos de podas, recicláveis, móveis e outros resíduos volumosos. O objetivo é combater o descarte irregular de resíduos em áreas públicas.

Para o diretor-presidente do Serviço de Limpeza Urbana (SLU), Silvio Vieira, os papa-entulhos são fundamentais para a gestão de resíduos no Distrito Federal. “Os papa-entulhos ajudam a evitar o descarte irregular em áreas públicas, que gera um prejuízo de cerca de R$ 36 milhões por ano aos cofres públicos e provoca alagamentos, proliferação de doenças, como a dengue, e poluição. Nossa meta é entregar dez novos PEVs ainda em 2024, beneficiando diversas regiões que sofrem com o problema do descarte irregular de resíduos”, afirma.

O projeto, coordenado pelo SLU, prevê a construção de mais 20 papa-entulhos no Distrito Federal. A autarquia contratou uma empresa de engenharia para executar as obras e, agora, depende da liberação de recursos de emendas parlamentares para iniciar a construção dos equipamentos.

O custo estimado de cada papa-entulho é de R$ 385.627,19, totalizando um investimento de R$ 7,7 milhões. Até o momento, o SLU tem a cessão de dez terrenos que podem receber as novas unidades.

Atualmente, o Distrito Federal possui 23 papa-entulhos em operação, localizados em 15 regiões administrativas: Águas Claras, Asa Sul, Brazlândia (2), Ceilândia (3), Gama (2), Guará (2), Paranoá, Planaltina, Recanto das Emas, Santa Maria (2), São Sebastião (2), Sobradinho (2), Sobradinho II, Taguatinga e Samambaia. Em 2023, foram recebidas mais de 31 mil toneladas de resíduos nesses equipamentos.

Os papa-entulhos funcionam de segunda a sábado, das 7h às 18h, e recebem até 1 m³ de resíduos de cada cidadão por dia. Não é permitida a entrada de cargas de resíduos em caminhões e não são recebidos resíduos de serviços de saúde, lixo eletrônico, orgânico e industrial.

Confira a lista completa dos endereços dos papa-entulhos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

*Com informações da Agência Brasília