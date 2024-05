DF ultrapassa 250 mil casos de dengue

A Secretaria de Saúde vai ampliar a oferta de imunizantes no Dia D de Vacinação, que acontece em todo o Brasil e tem foco no combate à gripe (influenza). No DF, serão oferecidas vacinas contra dengue, covid-19 e as do calendário de vacinação de rotina (HPV, febre amarela, sarampo, tétano, meningite, etc) | Foto: Breno Esaki/Arquivo Agência Saúde-DF