DF: três cidades receberão ações itinerantes da Secretaria de Justiça e Cidadania

As ações acontecem hoje (13) e amanhã (14) no Recanto das Emas, na Quadra 113 no CEU das Artes; na Praça dos Direitos, na QNN 13 da Ceilândia e no Itapoã, na Praça dos Direitos, na Quadra 203

Com o objetivo de ajudar a população em tempos de pandemia, o Programa “Sua Vida Vale Muito” da Secretaria de Justiça e Cidadania (SEJUS) vai passar por três cidades do Distrito Federal com ações itinerantes de atendimento psicológico e psicossocial para os cidadãos.

As ações acontecem hoje (13) e amanhã (14) no Recanto das Emas, na Quadra 113 no CEU das Artes; na Praça dos Direitos, na QNN 13 da Ceilândia e no Itapoã, na Praça dos Direitos, na Quadra 203.

A secretária de Justiça e Cidadania, Marcela Passamani, diz que as ações são uma grande vitória. “ É muito importante o Governo na rua, atendendo a população e o nosso objetivo é expandir cada vez mais nossos projetos itinerantes. A SEJUS dedica atenção e cuidado quando leva as ações para a rua”. Ela destaca ainda, o profissionalismo da equipe envolvida. “Todos são muito capacitados para auxiliar tanto a Secretaria de Saúde nas ações de vacinação, quanto nos atendimentos psicológicos. Nosso objetivo é levar nossos serviços para todo o DF”, ressalta.

Foto: Jhonatan Vieira/Sejus-DF

Durante as ações itinerantes da Sejus, assistentes sociais, psicólogos e profissionais da saúde farão os atendimentos com o apoio logístico de servidores e voluntários, cadastrados no site do Voluntariado em Ação.

Em decorrência da pandemia da Covid-19, as regras de enfretamento ao novo coronavírus serão rigorosamente aplicadas, como o distanciamento, uso e distribuição de máscaras, aplicação constante de álcool líquido nos assentos e nas mãos. O Programa Sua Vida Vale Muito já percorreu diversas cidades do DF, atendendo mais de 10 mil pessoas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Para mais informações acerca das ações itinerantes, a SEJUS disponibiliza o contato: 61- 99370-6653