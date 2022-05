DF terá pulverização com drone e plantadeira de hortaliças na AgroBrasília

De pulverização de campos olerícolas a plantadeira de mudas de hortaliças, as novidades vão surpreender os produtores rurais

Novas tecnologias farão parte da AgroBrasília 2022. Em especial, quatro novas poderão aumentar a produção olerícola no Distrito Federal e serão apresentadas no Circuito da Olericultura da Emater-DF. A feira vai acontecer de 17 a 21 de maio, no PAD-DF.

De pulverização de campos olerícolas a plantadeira de mudas de hortaliças, as novidades vão surpreender os produtores rurais que visitarem o espaço na maior feira de agropecuária do Centro-Oeste.

A olericultura ocupa 22% de toda a produção agrícola do Distrito Federal. A coordenadora do Circuito da Olericultura da Emater-DF na AgroBrasília, Adriana Nascimento, afirma que a atividade é a mais importante do DF, no que diz respeito à produção agropecuária. “A olericultura é a cadeia que movimenta mais produtores e mais mão de obra. São cerca de 30 mil empregos diretos e indiretos só ligados à produção de hortaliças. Esse é o tamanho da nossa responsabilidade com o setor. Por isso, estamos sempre buscando apresentar novas tecnologias, além daquelas tradicionais, que queremos que os produtores adotem para aumentar a produção de hortaliças, com mais qualidade e baixo custo”, argumenta.

Coordenadora do Circuito da Olericultura. Foto: Ana Nascimento/Emater-DF

Segundo a presidente da Emater-DF, Denise Fonseca, a missão da empresa é ser uma ponte entre a tecnologia e os produtores rurais com o objetivo de aumentar a sustentabilidade da produção agrícola com menor custo. “A AgroBrasília é a maior oportunidade que temos para apresentar o que tem de mais avançado no setor agrícola. Assim, buscamos sempre apresentar alternativas que signifiquem aumento da produção com qualidade e segurança alimentar ao consumidor”, declarou.

Novas tecnologias

O consórcio de milho verde com outras hortaliças como alface, rúcula e espinafre é uma das possibilidades de cultivo, além do costumeiro milho de sequeiro. “Queremos mostrar esse consórcio para apresentar ao olericultor que o milho verde é uma olerícola com possibilidade de cultivo o ano inteiro, desde que seja irrigado como as outras culturas”, explica Adriana Nascimento.

Outra novidade que será apresentada ao olericultor é a pulverização de defensivos por meio de drones nos campos de hortaliças. Essa tecnologia promete racionalizar o uso de água e dos insumos químicos, reduzindo bastante o custo. Além disso, a aplicação de agentes microbiológicos por drone também é bem mais rápida em comparação à aplicação convencional. Por drone, é possível pulverizar até três hectares por hora. Na aplicação manual, normalmente, uma hora de aplicação abrange 0,24 hectare. Além disso, há a redução de danos provocados pelo trânsito entre as linhas da lavoura.

Novas cultivares de tomate também vão chamar a atenção dos produtores. “O tomate é uma cultura que envolve um custo elevado na produção. O lançamento de novas cultivares é muito frequente. Vamos apresentar algumas novas opções que podem interessar aos produtores dessa olerícola”, disse Adriana Nascimento.

Circuito da Olericultura no espaço da Emater-DF da AgroBrasília. Foto: Ana Nascimento/Emater-DF

Para finalizar as novidades do Circuito da Olericultura, a Emater-DF, em parceria com empresas especializadas em maquinários agrícolas, vai mostrar uma máquina de plantio de hortaliças. O sistema promete revolucionar a produção olerícola.

O produtor vai encontrar ainda tecnologias que os técnicos da Emater-DF já indicam durante os atendimentos individuais, como o sistema poupador de água, que é a irrigação por gotejamento, e a plasticultura. A plasticultura envolve o cultivo protegido, seja com a utilização de estufas ou com a cobertura de canteiros, chamada de malching.

Em relação às estufas, além dos plantios de tomate e pimentão, será apresentado também o plantio de folhosas com um conceito novo, tanto no chão como o hidropônico. A hidroponia é uma cultura antiga, mas é a primeira vez que a Emater-DF apresentará uma mesa hidropônica em ambiente protegido.

No Circuito da Olericultura, um dos mais visitado na AgroBrasília, haverá quatro extensionistas da Emater-DF para receber o público interessado e mostrar todas essas tecnologias.

Emater-DF

Empresa pública que atua na promoção do desenvolvimento rural sustentável e da segurança alimentar, prestando assistência técnica e extensão rural a mais de 18 mil produtores do DF e Entorno. Por ano, realiza cerca de 150 mil atendimentos, por meio de ações como oficinas, cursos, visitas técnicas, dias de campo e reuniões técnicas.

