DF terá intensificação do policiamento no Natal

O efetivo estará empregado de 4h às 22h, em policiamento a pé, motorizado, com cães, regimento montado e apoio aéreo

Será lançado no próximo dia 4 a ação de reforço do policiamento na época do Natal, quando todas as Regiões Administrativas irão receber a intensificação com quase 5 mil policiais a mais nas ruas do DF. O programa será realizado com a cota atual de Serviço Voluntário Gratificado (SVG).

De acordo com o Major Michello, do Centro de Comunicação Social da PMDF (CCS), a intensificação de policiamento preventivo e ostensivo será realizada nos centros comerciais, feiras, comércios populares, supermercados, terminais bancários e paradas de ônibus, onde há maior concentração e fluxo de pessoas, devido ao período de fim de ano.

O efetivo estará empregado de 4h às 22h, em policiamento a pé, motorizado, com cães, regimento montado e apoio aéreo. A ação tem término previsto para o dia 5 de janeiro de 2024.