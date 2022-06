DF terá construção de 20 quadras esportivas

O Gama ganhará duas quadras – uma na Penitenciária Feminina e outra no Parque Vivencial

Vinte quadras esportivas estão sendo construídas no Distrito Federal através da Secretaria de Esporte e Lazer (SEL), elas estão dividias em 14 regiões administrativas da capital federal. O feito foi possível graças ao investimento de R$ 1,5 milhão, que beneficiarão cerca de 5 mil pessoas em Ceilândia, Estrutural, Brazlândia, Riacho Fundo II, Samambaia, Arniqueira, Cruzeiro, Fercal, Planaltina, Sobradinho, Paranoá e Gama, além de duas regiões a serem definidas em breve.

O Gama ganhará duas quadras – uma na Penitenciária Feminina e outra no Parque Vivencial. “Acreditamos que o esporte é um aliado no processo de ressocialização”, avalia a diretora da Penitenciária Feminina, Narjara Cabral. “As reeducandas precisam ocupar a mente durante o período de privação de liberdade; para isso, a quadra de esporte será de grande valia.”

Em dez regiões administrativas, as obras começaram no início de maio e estão com 40% de execução. Estão sendo oferecidos 15 empregos diretos. As três unidades de Ceilândia, localizadas na QNN 9, QNP 28 e QNP 32, encontram-se com 60% de obras executadas.

Os equipamentos servirão para a prática de várias modalidades esportivas. Cada unidade terá 308 m², com metragem de 14 m por 22 m.

Em andamento

Na Fercal, a quadra em construção na Comunidade do Bananal já está com 40% das obras executadas. O espaço ficará ao lado de uma quadra poliesportiva já existente. Esta última passa por uma reforma que inclui a construção de uma pista de caminhada e uma pracinha.

Os trabalhos no espaço para caminhadas e a praça estão orçados em R$ 250 mil, verba originária de recursos de emendas parlamentares. “A quadra de areia e a reforma da poliesportiva eram demandas antigas da população”, informa o administrador da Fercal, Fernando Gustavo Lima.

Em Brazlândia, onde a construção da quadra de areia também está 40% feita, os moradores aguardam ansiosos. Marina Mendes, 40 anos, é uma delas. “Essa quadra será muito importante para a cidade e para toda a comunidade”, diz.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Quem gosta de prática de esportes, principalmente na areia, sabe o quanto é importante ter quadras adequadas e com areia de qualidade”, afirma a secretária de Esporte e Lazer, Giselle Ferreira. “Estamos trabalhando com a visão de atleta, mas fazendo aquilo que é importante para toda a sociedade. Manter esses espaços apropriados para o uso é levar mais saúde e qualidade de vida por meio do esporte.”

*Com informações de Catarina Lima, da Agência Brasília