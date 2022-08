DF tem troca-troca de cargos políticos

Por meio do Diário Oficial do Distrito Federal (DODF), o governador Ibaneis Rocha assinou diversas mudanças em cargos políticos

Na manhã desta segunda-feira (15), foi publicado no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) uma série de exonerações e nomeações de diferentes cargos políticos. Mayara Noronha, que era a secretária de Desenvolvimento Social do DF, deixa o cargo para auxiliar na campanha de Ibaneis Rocha (MDB) pela reeleição.

Ana Paula Soares ficará no comando da pasta. Por meio de seu Instagram, a nova secretária agradeceu ao governador a nomeação. “Suceder Mayara Norinha Rocha não será fácil, mas me dedicarei ao máximo para dar continuidade ao nosso trabalho na Secretaria de Desenvolvimento Social. Ao governador, agradeço por confiar em mim desde o início, já são mais de 10 anos caminhando juntos!”.

Já o subsecretário da Subsecretaria de Articulação do Trabalho, da Secretaria de Estado de Relações Institucionais do DF foi exonerado deste cargo para assumir o lugar de Luciane Gomes Quintana, que era a administradora regional do Guará.