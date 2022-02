DF tem novo boletim sobre atendimento e procedimentos da saúde

Se trata de um relatório eletrônico com dados de atendimentos e procedimentos executados diariamente nas 15 unidades administradas

O Distrito Federal tem agora um novo boletim que trata sobre o atendimento e procedimentos de saúde da capital federal. O Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (Iges-DF) lançou, nesta segunda-feira (21), o documento.

Se trata de um relatório eletrônico com dados de atendimentos e procedimentos executados diariamente nas 15 unidades administradas pelo instituto, e ainda informações relativas à saúde dos colaboradores em situação de suspeita ou confirmação de infecção por covid-19.

O trabalho é resultado de reunião entre a diretora-presidente substituta do Iges-DF, Mariela de Souza Jesus, e o secretário de Comunicação, Weligton Moraes, visando dar maior transparência aos dados e tornar mais acessíveis às ações realizadas pelo instituto. “O boletim vem como uma ferramenta de transparência”, explica Mariela.

“Incluímos o número de profissionais da saúde afastados por suspeita ou comprovação de covid-19 para que a população compreenda que esse momento pandêmico também atinge os colaboradores que tratam da saúde das pessoas”.

O relatório, que será disponibilizado no portal do Iges-DF de segunda a sexta, sempre às 15h, com dados referentes ao dia anterior, é dividido em quatro seções: Hospital de Base (HBDF), Hospital Regional de Santa Maria (HRSM), unidades de pronto atendimento (UPAs) – com subdivisões por unidade – e Covid-19. Os dados são retirados do sistema MV Soul, uma plataforma de gestão hospitalar.

Atualização

Em relação aos dois hospitais, será possível consultar a quantidade de consultas ambulatoriais, atendimentos emergenciais, cirurgias, exames laboratoriais, exames radiológicos, ultrassonografias, tomografias e testes rápidos para diagnóstico de covid-19 e dengue. Há ainda um quadro extra, no caso do HRSM, para consultar a quantidade de partos realizados.

Na área destinada aos dados das UPAs, que são estruturas de média complexidade, será possível ter acesso ao número de atendimentos, exames laboratoriais e radiológicos e testes rápidos para diagnóstico de covid-19 e dengue.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Na parte destinada à covid-19, constam as novas notificações de casos suspeitos, positivos e aguardando resultado. Há, também, o total de colaboradores afastados por unidade de saúde.

“Incluímos no boletim diário uma visão macro de grandes indicadores de procedimentos e atendimentos realizados pela rede Iges-DF, e estamos estruturando os processos internos para aprimorar o boletim com mais informações e incluir novos dados”, informa o gerente de Planejamento do instituto, Matheus Campos.

Acesse aqui o boletim.

*Com informações da Agência Brasília