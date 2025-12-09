DF tem alta de 78% nas chegadas internacionais de passageiros e supera média nacional

O Brasil vive um momento histórico no turismo internacional. Segundo o World Tourism Barometer, da ONU Turismo, entre janeiro e setembro de 2025, o país registrou aumento de 45% nas chegadas de turistas estrangeiros em comparação ao mesmo período de 2024. No Distrito Federal, o crescimento superou a média nacional, alcançando 78,1% entre janeiro e agosto.

Dados da Inframerica apontam que o Aeroporto Internacional de Brasília recebeu 13.743.006 passageiros entre janeiro e outubro, com expectativa de atingir 16 milhões durante as festas de fim de ano. O terminal registrou alta de 71,96% na movimentação em relação ao mesmo período do ano passado. Atualmente, Brasília conta com voos diretos para 38 destinos nacionais, incluindo todas as capitais e 12 cidades do interior, chegando a 45 na alta temporada. No cenário internacional, são nove ligações aéreas que conectam a capital federal a América do Sul, América Central, Estados Unidos e Europa.

O aumento de turistas também é refletido nos Centros de Atendimento ao Turista (CATs) da Secretaria de Turismo do Distrito Federal (Setur-DF), que realizaram mais de 6 mil atendimentos no segundo semestre. Deste total, quase mil ocorreram no CAT da Casa de Chá, parceria entre Setur-DF e Senac, que em 17 meses recebeu 240 mil visitantes para experiências gastronômicas com produtos do cerrado.

A experiência turística no DF vai além da gastronomia. O city tour gratuito, lançado no aniversário de Brasília, já levou 27.843 visitantes a conhecer os principais pontos do Eixo Monumental, incluindo a Catedral Militar Rainha da Paz e a Praça dos Três Poderes, sempre com acompanhamento de guias credenciados.

Para monitorar o fluxo de turistas em tempo real, a Embratur, em parceria com o Ministério do Turismo, instalou o turistômetro em frente à Biblioteca Nacional de Brasília. O equipamento contabiliza a entrada de visitantes estrangeiros no país e simboliza o esforço do Plano Nacional de Turismo (PNT) 2024–2027, que já superou a meta anual de 6,9 milhões de turistas, alcançando 8 milhões em 24 de novembro. A capital federal também possui seu próprio turistômetro na Esplanada dos Ministérios.

Com informações da Setur-DF