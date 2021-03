DF tem agora 50 pontos de vacinação contra a covid-19

Um novo drive-thru e uma UBS, ambos em Samambaia, passam a ofertar o serviço a partir desta sexta-feira (26)

Nesta sexta-feira (26), dois novos pontos de vacinação contra a covid-19 começam a funcionar em Samambaia Sul. Um na administração regional da cidade e o outro na UBS 7, localizada na Quadra 302. Com os novos pontos, o DF passa a ter 50 locais para vacinação, sendo 15 no sistema drive-thru.

O grupo prioritário atendido atualmente é de idosos com 69 anos ou mais e profissionais de saúde de diversas categorias. Para os idosos não é necessário agendar atendimento.

Já o grupo de profissionais de saúde precisa agendar o atendimento via internet. Entre os dias 26 e 30 de março, a Secretaria de Saúde irá vacinar 28 mil pessoas que agendaram o serviço.

O agendamento da primeira etapa da vacinação para esses profissionais já foi concluído. Novas vagas para atender esse público, que tem mais de 98,5 mil pessoas, serão abertas nos próximos dias contemplando mais 11,42% do total estimado.

Até o momento, já foram vacinadas 234.536 pessoas com a primeira dose e 70.855 receberam o reforço. O DF já recebeu 402.610 doses das vacinas CoronaVac e Covishield. A primeira – 333.360 doses – é produzida pelo Instituto Butantan em parceria com o laboratório Sinovac. A segunda – 67.250 – é produzida pela universidade de Oxford em parceria com a Farmacêutica AstraZeneca.

As informações são da Agência Brasília