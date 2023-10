DF tem 940 vagas de emprego abertas nesta quinta-feira (26)

Os interessados podem cadastrar seus currículos no aplicativo Sine Fácil ou comparecer a uma das 14 agências do trabalhador, das 8h às 17h, durante a semana

As agências do trabalhador do Distrito Federal estão com 940 vagas de emprego nesta quinta-feira (26). Os salários variam de R$ 1.320 a R$ 4.600. Do total de oportunidades, 796 não exigem experiência na função e todas oferecem benefícios.

Entre os cargos que não exigem experiência prévia, há 121 vagas para repositor de mercadorias portador de necessidades especiais (PcD), com local de trabalho não fixo, ensino médio completo e salário de R$ 1.399. Destaque também para 116 oportunidades para auxiliar operacional de logística na Zona Industrial do Guará, com remuneração de R$ 1.341. Para participar, basta ter o ensino médio completo.

Além disso, há 25 vagas para operadores de caixa, em Águas Claras, com salário de R$ 1.442; a mesma quantidade para atendente de lanchonete, com remuneração de R$ 1.320, no Guará. Com local de trabalho não fixo, estão disponíveis 20 chances para técnico em panificação, com oferta de R$ 1.320. Na Asa Sul, existem 20 vagas para representante comercial (R$ 1.320) – todas não requerem experiência.

Os interessados podem cadastrar seus currículos no aplicativo Sine Fácil ou comparecer a uma das 14 agências do trabalhador, das 8h às 17h, durante a semana. Mesmo que nenhuma das vagas disponíveis seja atrativa para o candidato, o cadastro permanece válido para oportunidades futuras, já que o sistema compara os dados dos concorrentes com o perfil que as empresas procuram.

Empregadores que desejam ofertar vagas ou usar o espaço das agências do trabalhador para entrevistas podem se cadastrar pessoalmente nas unidades ou através do aplicativo Sine Fácil. Também é possível solicitar atendimento pelo e-mail [email protected]. O Canal do Empregador, no site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet-DF), também pode ser utilizado para este fim.

*Com informações de Josiane Borges, da Agência Brasília