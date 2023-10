DF tem 542 vagas de emprego abertas nas agências do trabalhador esta terça (31)

Para quem procura estágio, há seis vagas para atendente de telemarketing, com um salário de R$ 275, a quinzena, na Asa Sul

Nesta terça (31), 542 vagas de emprego são ofertadas pelas agências do trabalhador no Distrito Federal. Entre as opções, há 116 vagas para auxiliar operacional de logística (R$ 1.341,58) na Zona Industrial.

No Guará I, há 20 vagas para atendente de padaria (R$ 1.320), além de 15 chances para motorista carreteiro (R$ 2.088). Ainda na região, há três oportunidades para lavador de carro (R$ 1.500).

No Recanto das Emas, uma vaga como técnico de refrigeração é acompanhada de um salário de R$ 2.300.

Para pessoas com deficiência (PcDs), 121 oportunidades como repositor de mercadoria em locais não fixos estão disponíveis. Também para esse grupo há 10 vagas para auxiliar de limpeza (R$ 1.445) no Guará I e mais 15 como fiel de depósito (R$ 1.429) em Taguatinga Sul.

Mesmo que nenhuma das oportunidades do dia seja atraente ao candidato, o cadastro vale para oportunidades futuras, já que o sistema cruza dados dos concorrentes com o perfil que as empresas procuram.

Empregadores que desejam ofertar vagas ou utilizar o espaço das agências do trabalhador para entrevistas podem se cadastrar pessoalmente nas unidades ou pelo aplicativo Sine Fácil. Também é possível solicitar atendimento pelo e-mail [email protected]. Pode ser utilizado, ainda, o Canal do Empregador, no site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet).

*Com informações de Jak Spies, da Agência Brasília