DF tem 412 oportunidades de emprego nesta quinta-feira

Na região, assistente administrativo e recepcionista de hotel ganham R$ 1.845 e R$ 2 mil, respectivamente

Em busca de uma colocação profissional? As agências do trabalhador estão com 412 oportunidades nesta quinta-feira (10), com salários de R$ 929,99 a R$ 6 mil, mais benefícios. Das vagas disponíveis, 161 exigem experiência do candidato e contemplam 29 profissões.

No Entorno do DF, há vagas em Alexânia (GO) para chefe de cozinha (1), cozinheiro de restaurante (6) e gerente de restaurante (1), para receber entre R$ 2.800 e R$ 5.000. Também no ramo alimentício, há uma oportunidade para subchefe de cozinha para trabalhar por R$ 6.000, o maior salário do dia.

Na região, assistente administrativo e recepcionista de hotel ganham R$ 1.845 e R$ 2 mil, respectivamente. Também no Entorno, na Cidade Ocidental, estão contratando carpinteiro (20) pela gratificação de R$ 2.200.

No Distrito Federal, para local não fixo, há dez oportunidades para gerente de loja e supermercado trabalhar por R$ 3 mil. Também para local não definido, repositor em supermercado (12) ganha R$ 1.442. No Guará, encarregado de obras (2) recebe R$ 2.500. Fiscal de prevenção de perdas pode optar entre uma das sete vagas disponíveis, para local não fixo (2) e Asa Norte (5).

No Park Way, caseiro trabalha pela gratificação de R$ 2.300. Na Asa Sul, pintor de obras (2) recebe R$ 2.200. Açougueiro pode trabalhar no Noroeste (5), em Vicente Pires (6) ou em local não fixo (10). O pagamento varia de R$ 1.386,53 a R$ 1.923.

Há ainda vagas para vendedor interno em Samambaia Sul (5), técnico em panificação (1) na Asa Sul, repositor de mercadorias (2) em Taguatinga Norte, serralheiro (1) no Recanto das Emas, operador de empilhadeira (4) em Ceilândia Norte, operador de telemarketing ativo (3) em Samambaia Sul e conferente de carga e descarga em Taguatinga (1). Os salários variam de R$ 1.320 a R$ 1.650.

Auxiliar de manutenção elétrica e hidráulica (2), em Águas Claras, tem salário de R$ 1.800. Cozinheiro geral, em Planaltina (5), e, no Noroeste (5), recebem até R$ 1.923. Também, exigem experiência, os cargos de atendente de padaria, auxiliar de cozinha, arrumador no serviço doméstico, auxiliar de limpeza, faxineiro e caixa de bar, lanchonetes e restaurantes. As gratificações podem chegar a R$ 1.600.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Mesmo que nenhuma das chances do dia seja atraente ao candidato, o cadastro vale para oportunidades futuras, já que o sistema cruza dados dos concorrentes com o perfil que as empresas procuram.

Empregadores que desejam ofertar vagas ou utilizar o espaço das agências do trabalhador para entrevistas podem se cadastrar pessoalmente nas unidades ou pelo aplicativo Sine Fácil. Também é possível solicitar atendimento pelo e-mail [email protected] Pode ser utilizado, ainda, o Canal do Empregador, no site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet).

*Com informações de Rafaela Atta, da Agência Brasília