DF tem 356 vagas de emprego oferecidas nesta sexta

Outro destaque fica por conta do salário de R$ 6 mil para trabalhar em Alexânia (GO) como subchefe de cozinha

As 356 vagas de emprego oferecidas nesta sexta (4) pelas agências do trabalhador, com oportunidades em 14 regiões administrativas, além de um município goiano, dispensam comprovação de escolaridade para preenchimento de 20 vagas em cinco profissões – serralheiro (4), operador de extrusora de borracha e plástico (1), marceneiro (2), eletricista (2), confeiteiro (1), ajudante de obras (5), açougueiro (5).

Outro destaque fica por conta do salário de R$ 6 mil para trabalhar em Alexânia (GO) como subchefe de cozinha. A curiosidade é o salário oferecido para trabalhar na mesma cidade como chefe de cozinha: R$ 4 mil, menor, portanto, que a remuneração do subchefe.

A relação de empregos das agências do trabalhador também destina 19 oportunidades para pessoas com deficiência, 40 para jovem aprendiz e 24 para estágios.

As 14 agências do trabalhador funcionam das 8h às 17h, durante a semana. Mesmo que nenhuma das chances do dia seja atraente ao candidato, o cadastro vale para oportunidades futuras, já que o sistema cruza dados dos concorrentes com o perfil que as empresas procuram.

Empregadores que desejam ofertar vagas ou utilizar o espaço das agências do trabalhador para entrevistas podem se cadastrar pessoalmente nas unidades ou pelo aplicativo Sine Fácil. Também é possível solicitar atendimento pelo e-mail [email protected]. Pode ser utilizado, ainda, o Canal do Empregador, no site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet).

*Com informações de Isaac Marra, da Agência Brasília