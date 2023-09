DF tem 340 postos de trabalho abertos nesta quarta (26)

Os interessados podem cadastrar o currículo no aplicativo Sine Fácil ou ir a uma das 14 agências do trabalhador, das 8h às 17h, durante a semana

Nesta quarta-feira (27), às agências do trabalhador estão com 340 postos de trabalho no DF. Dos cargos, 139 são exclusivos para pessoas com deficiência (PcD). A profissão de analista de testes de tecnologia da informação (1) recebe o maior salário do dia: R$ 17.964, mais benefícios.

O segundo maior pagamento é para o cargo de cientista de dados (1), R$ 17.208,83. Administrador de banco de dados (1) ganha R$ 11.068. As vagas são para local não fixo e pedem ensino superior completo em tecnologia da informação (TI) do candidato.

Também exigem graduação em TI os ofícios de revisor de texto (1), tradutor de textos eletrônicos (1), analista de rede (1), analista de sistemas web (1), desenhista de páginas da internet (web designer) (1) e desenvolvedor de sistemas de tecnologia da informação (2). Os salários variam de R$37,82 por hora a R$ 8.873,74. Administrador (1), com ensino superior em administração, ganha R$ 3.644,13.

O maior número de chances é para o cargo de repositor de mercadorias, são 105 no total, para repositor de supermercados são cinco vagas. Em Samambaia, trabalham por R$ 2.200 pintor de paredes (1), bombeiro hidráulico (1) e eletricista (1). Na região, servente de obras (1) ganha R$ 1.438.

Ainda para PcD há vagas para auxiliar de limpeza (1), inspetor de alunos de escola privada (1), massoterapeuta (1), emprego para auxiliar de limpeza (1) e operador de telemarketing receptivo (10).

Os interessados podem cadastrar o currículo no aplicativo Sine Fácil ou ir a uma das 14 agências do trabalhador, das 8h às 17h, durante a semana. Mesmo que nenhuma das chances do dia seja atraente ao candidato, o cadastro vale para oportunidades futuras, já que o sistema cruza dados dos concorrentes com o perfil que as empresas procuram.

Empregadores que desejam ofertar vagas ou utilizar o espaço das agências do trabalhador para entrevistas podem se cadastrar pessoalmente nas unidades ou pelo aplicativo Sine Fácil. Também é possível solicitar atendimento pelo e-mail [email protected]. Pode ser utilizado, ainda, o Canal do Empregador, no site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet).

*Com informações de Rafaela Atta, da Agência Brasília