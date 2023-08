DF tem 335 vagas de emprego disponíveis

Das 12 vagas para auxiliar de cozinha, cinco são para o Entorno do DF, Alexânia (3) e Valparaíso de Goiás (2)

Nesta quarta-feira (9), as agências do trabalhador estão com 335 vagas de emprego no Distrito Federal e no Entorno, com salários de R$ 929,99 a R$ 6 mil, mais benefícios. A maior gratificação do dia é para o cargo de subchef de cozinha trabalhar em Alexânia (GO). É necessário ter graduação em gastronomia e experiência na área.

Das oportunidades desta quarta, oito ofícios oferecem mais de 10 postos de trabalho. Na Asa Sul, são 100 vagas para auxiliar nos serviços de alimentação, com salário de R$ 1.425. Açougueiro pode optar entre uma das 18 chances, distribuídas em Taguatinga (4), Noroeste (5), Cruzeiro Novo (2), Guará (1) e Vicente Pires (6). Os salários variam entre R$ 1.386,53 e R$ 2.080,53.

Das 12 vagas para auxiliar de cozinha, cinco são para o Entorno do DF, Alexânia (3) e Valparaíso de Goiás (2), as outras sete são para o Guará (5) e Taguatinga Norte (2). Por R$ 1.367,10, há oportunidades para auxiliar de linha de produção trabalhar em Águas Claras (5) ou em São Sebastião (7).

Para carpinteiro, há 20 vagas na Cidade Ocidental e duas em Brazlândia, com salários de R$ 2.200 e R$ 1.600, respectivamente. Em Alexânia, cozinheiro de restaurante (6) recebe R$ 2.800. No Noroeste, cozinheiro geral trabalha pela bonificação de R$ 1.923.

Com pagamentos até R$ 1.600, há oportunidades para atendente de lojas e mercados (20), atendente de mesa (10) e fiel de depósito (15).

Mesmo que nenhuma das chances do dia seja atraente ao candidato, o cadastro vale para oportunidades futuras, já que o sistema cruza dados dos concorrentes com o perfil que as empresas procuram.

Empregadores que desejam ofertar vagas ou utilizar o espaço das agências do trabalhador para entrevistas podem se cadastrar pessoalmente nas unidades ou pelo aplicativo Sine Fácil. Também é possível solicitar atendimento pelo e-mail [email protected]. Pode ser utilizado, ainda, o Canal do Empregador, no site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet).

*Com informações de Rafaela Atta, da Agência Brasília