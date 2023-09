DF tem 305 postos de trabalho abertos nesta quarta (13)

O maior número de vagas é para o cargo de repositor de mercadorias, são 45 ao todo, para trabalhar em local não fixo

As agências do trabalhador estão com 305 postos de trabalho no DF e no Entorno, nesta quarta-feira (13). Das oportunidades, 62 são destinadas a pessoas com deficiência (PcD) e contempla nove profissões.

O maior número de vagas é para o cargo de repositor de mercadorias, são 45 ao todo, para trabalhar em local não fixo. O ofício não exige experiência e paga R$ 1.399. Pelo mesmo salário, há cinco chances para repositor em supermercados e uma para analista de documentação.

Em Santa Maria, é oferecida remuneração de R$ 2.405 para motorista carreteiro (1) e operador de escavadeira (1) e de motoniveladora (1). As vagas pedem experiência do candidato e ensino médio completo.

Ainda para PcD, há oportunidade na Asa Norte, para inspetor de alunos de escola privada, uma vaga para porteiro em local não fixo, e seis para ajudante de obras, no Guará. Os pagamentos podem chegar a R$ 1.450, mais benefícios.

Os interessados podem cadastrar o currículo no aplicativo Sine Fácil ou ir a uma das 14 agências do trabalhador, das 8h às 17h, durante a semana. Mesmo que nenhuma das chances do dia seja atraente ao candidato, o cadastro vale para oportunidades futuras, já que o sistema cruza dados dos concorrentes com o perfil que as empresas procuram.

Empregadores que desejam ofertar vagas ou utilizar o espaço das agências do trabalhador para entrevistas podem se cadastrar pessoalmente nas unidades ou pelo aplicativo Sine Fácil. Também é possível solicitar atendimento pelo e-mail [email protected]. Pode ser utilizado, ainda, o Canal do Empregador, no site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda do Distrito Federal (Sedet-DF).

*Com informações de Rafaela Atta, da Agência Brasília