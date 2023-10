DF tem 278 ofertas de emprego abertas nesta quarta (17)

Os interessados podem cadastrar o currículo no aplicativo Sine Fácil ou ir a uma das 14 agências do trabalhador, das 8h às 17h, durante a semana

Nesta quarta-feira (18), as 14 agências do trabalhador estão com 278 ofertas de emprego, em 15 regiões administrativas do Distrito Federal. Com salários entre R$ 1.320 e R$ 5 mil, o interessado pode cadastrar o currículo pessoalmente em uma unidade ou pelo aplicativo Sine Fácil.

Dos cargos do dia, 53 são para atuar em Samambaia sem exigência de experiência do candidato. Das chances, 15 oportunidades são para a profissão de soldador receber R$ 2.065. Com o mesmo número de vagas, estão contratando alimentador de linha de produção e auxiliar de linha de produção, pelo pagamento de R$ 1.477 e R$ 1.499,77.

Na RA, açougueiro (2) e repositor de mercadorias (5) trabalham pela gratificação de R$ 1.442,53. A vaga para auxiliar administrativo paga R$ 1.438,80. Em local não fixo, há 112 vagas para repositor de mercadorias, exclusiva para pessoa com deficiência (PcD), e quatro vagas para pedreiro.

Para trabalhar em Ceilândia são 35 oportunidades, sendo cinco para auxiliar administrativo, 20 para fiel de depósito e, exclusiva para PcD, cinco para repositor em supermercados. Na região, as cinco vagas para marceneiro, com experiência, pagam R$ 2.500.

Os interessados podem cadastrar o currículo no aplicativo Sine Fácil ou ir a uma das 14 agências do trabalhador, das 8h às 17h, durante a semana. Mesmo que nenhuma das chances do dia seja atraente ao candidato, o cadastro vale para oportunidades futuras, já que o sistema cruza dados dos concorrentes com o perfil que as empresas procuram.

Empregadores que desejam ofertar vagas ou utilizar o espaço das agências do trabalhador para entrevistas podem se cadastrar pessoalmente nas unidades ou pelo aplicativo Sine Fácil. Também é possível solicitar atendimento pelo e-mail [email protected]. Pode ser utilizado, ainda, o Canal do Empregador, no site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet).

*Com informações de Rafaela Atta, da Agência Brasília