DF tem 254 oportunidades de emprego

Boa notícia para quem está à procura de emprego: estão abertas 254 oportunidades nas agências do trabalhador, nesta sexta-feira (28). Destas, 31 são destinadas a pessoas com deficiência (PCD) e 14 não exigem escolaridade. Os salários variam de R$ 1.302 a R$ 2.800 – sendo que o maior valor é para o cargo de professor de jardim de infância, no Núcleo Bandeirante. Trata-se de uma única vaga que exige ensino superior em pedagogia, mas não cobra experiência.

Entre os postos de serviço para PCD, 20 estão localizados na Asa Norte. São dez vagas para empacotador a mão, com ordenado de R$ 1.302, e outras dez para repositor de mercadorias, para receber R$ 1.443. No Guará, contrata-se três auxiliares de produção, com oferta de R$ 1.302, e três repositores de mercadorias, em que o pagamento é de R$ 1.442,53. Em Águas Claras, há quatro vagas para auxiliar de limpeza (R$ 1.515,92) e, no Núcleo Bandeirante, uma para monitor infantil (R$ 1.390).

Já o leque de chances para quem não tem escolaridade inclui seis vagas para açougueiro, em Samambaia (R$ 1.663,84) e uma para soldador, em Brazlândia (R$ 1.500) – que exigem experiência. Também estão disponíveis duas vagas para garçom, no Guará (R$ 1.409); duas para auxiliar de marceneiro, em Santa Maria (R$ 1.415); uma para trabalhador rural (R$ 1.500) e uma para empregado doméstico diarista (R$ 80/dia), ambas em Planaltina; e uma para empregado doméstico nos serviços gerais, no Núcleo Bandeirante (R$ 1.350). Nestas últimas, não é cobrada atuação prévia na área.

Todas as vagas oferecem benefícios, além do salário. Interessados podem cadastrar o currículo no aplicativo Sine Fácil ou ir a alguma das 14 agências do trabalhador, das 8h às 17h, de segunda a sexta-feira. Mesmo que o candidato não tenha interesse por nenhuma vaga do dia, ele pode se cadastrar para oportunidades futuras, já que o sistema cruza dados dos concorrentes com os perfis que as empresas procuram.

Empregadores que desejarem ofertar vagas ou utilizar o espaço das agências do trabalhador para as entrevistas podem se cadastrar nas unidades ou pelo aplicativo Sine Fácil. Também é possível solicitar atendimento pelo e-mail [email protected] Há, ainda, o Canal do Empregador, no site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet).

*Com informações de Catarina Loiola, da Agência Brasília