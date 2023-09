DF tem 215 vagas de emprego nesta terça (12)

Recebe a maior gratificação do dia, o ofício de mecânico de manutenção de automóveis, motocicletas e veículos similares, em Águas Claras

Nesta terça-feira (12), as agências do trabalhador estão com 215 vagas de emprego para quem busca uma colocação profissional. São oportunidades para oito regiões administrativas do Distrito Federal e para o Entorno, com salários de R$ 1.320 a R$ 3 mil, mais benefícios.

Recebe a maior gratificação do dia, o ofício de mecânico de manutenção de automóveis, motocicletas e veículos similares, em Águas Claras. Para exercer as funções é preciso ter experiência e ensino médio completo.

Para o Entorno do DF, em Alexânia (GO), estão contratando confeiteiro (3), cozinheiro de restaurante (6), padeiro (2) e barman (4). O pagamento é de R$ 2.800. Os cargos exigem experiência e ensino médio completo. Ainda em Alexânia, há dez vagas para camareira de hotel e 23 para atendente de mesa, pelo salário de R$ 1.600.

Das vagas de estágio, duas são para quem está cursando administração, uma para administrador e a outra para assistente administrativo, ambas na Zona Industrial. Também na região, há uma vaga para técnico eletrônico cursando técnico de informática. Os pagamentos podem chegar a R$ 1.320.

Os interessados podem cadastrar o currículo no aplicativo Sine Fácil ou ir a uma das 14 agências do trabalhador, das 8h às 17h, durante a semana. Mesmo que nenhuma das chances do dia seja atraente ao candidato, o cadastro vale para oportunidades futuras, já que o sistema cruza dados dos concorrentes com o perfil que as empresas procuram.

Empregadores que desejam ofertar vagas ou utilizar o espaço das agências do trabalhador para entrevistas podem se cadastrar pessoalmente nas unidades ou pelo aplicativo Sine Fácil. Também é possível solicitar atendimento pelo e-mail [email protected]. Pode ser utilizado, ainda, o Canal do Empregador, no site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet).

*Com informações de Rafaela Atta, da Agência Brasília