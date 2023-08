DF tem 200 ofertas de emprego abertas nesta quarta (30)

Os salários variam entre R$ 1.320 e R$ 2.500, mais benefícios. Das vagas do dia, 15 ofícios oferecem salários de mais de R$ 2 mil

O último dia do mês de agosto tem 200 ofertas de emprego nas agências do trabalhador, distribuídas nas 14 regiões administrativas. Os salários variam entre R$ 1.320 e R$ 2.500, mais benefícios. Das vagas do dia, 15 ofícios oferecem salários de mais de R$ 2 mil.

O maior pagamento é para trabalhar na Asa Sul como empregado doméstico nos serviços gerais. A segunda maior gratificação, de R$ 2.400, é para o cargo de acabador de mármore e granito, em Águas Claras. As oportunidades exigem experiência.

Para local de trabalho não fixo, há vagas para bombeiro hidráulico (2) e eletricista (3). Marceneiro (2) no Gama; pedreiro de concreto (4) no Guará e pintor de obras (3) na Asa Sul, recebem R$ 2.200 do empregador.

Por R$ 2 mil, há oportunidades para carpinteiro (1), no Paranoá; gerente comercial (2) e de restaurante (1), no Guará. Na Asa Norte, instalador de alarme recebe R$ 2.061.

Para pessoa com deficiência (PcD), em Santa Maria, há oportunidades para motorista carreteiro (1), operador de escavadeira (1) e de motoniveladora (1). A gratificação é de R$ 2.405 e há exigência de experiência.

Há, ainda, por R$ 1.320, oportunidades para ajudante de motorista (2), alinhador de direção (3), atendente de lanchonete (2), auxiliar de cozinha (2), auxiliar de pessoal (2), avaliador de automóveis (3), borracheiro (2), copeiro (5), cuidador de pessoas idosas e dependentes (1), cumim (5), garçom (5), mecânico de auto em geral (4), promotor de vendas (2), trabalhador rural (3) e vendedor (4).

Os interessados podem cadastrar o currículo no aplicativo Sine Fácil ou ir a uma das 14 agências do trabalhador, das 8h às 17h, durante a semana. Mesmo que nenhuma das chances do dia seja atraente ao candidato, o cadastro vale para oportunidades futuras, já que o sistema cruza dados dos concorrentes com o perfil que as empresas procuram.

Empregadores que desejam ofertar vagas ou utilizar o espaço das agências do trabalhador para entrevistas podem se cadastrar pessoalmente nas unidades ou pelo aplicativo Sine Fácil. Também é possível solicitar atendimento pelo e-mail [email protected]. Pode ser utilizado, ainda, o Canal do Empregador, no site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet).

*Com informações de Rafaella Atta, da Agência Brasília