DF tem 191 vagas de emprego disponíveis nesta sexta

Pelo pagamento de R$2 mil, estão contratando gerente comercial e de restaurante, no Guará, e carpinteiro, no Paranoá

O mês de setembro começa com 191 vagas de emprego nas agências do trabalhador. O maior salário do dia é para a profissão de mestre de obras (6), com experiência, em local não definido, pelo salário de R$ 3.084.

Das outras oportunidades desta sexta-feira (1), 106 não exigem experiência do candidato. Há uma vaga para instalador de alarme, na Asa Norte, pela gratificação de R$ 2.061. Pelo pagamento de R$2 mil, estão contratando gerente comercial e de restaurante, no Guará, e carpinteiro, no Paranoá. Por R$ 1.900, também no Guará, há uma vaga para desenhista técnico de artes gráficas.

Empregado doméstico arrumador pode trabalhar em Vicente Pires ou em Taguatinga, por até R$ 1.700. No Gama, há vaga para churrasqueiro e, em local não fixo, para barman (10). Caseiro tem oportunidades de emprego em Vicente Pires e em Ceilândia.

No Lago Sul, são 15 chances para atendente de loja trabalhar por R$ 1.443. Repositor de mercadorias (5) na Asa Sul, técnico de manutenção eletrônica em Santa Maria, instalador de sistemas eletroeletrônicos de segurança (2) no Riacho Fundo II, auxiliar de linha de produção (2) em Taguatinga Sul e auxiliar de marceneiro no Paranoá, trabalham por até R$ 1.510.

Em várias regiões administrativas, há oportunidades para diversas profissões, entre elas: ajudante de motorista (2), alinhador de direção (2), atendente de lanchonete (2), atendente de mesa (8), auxiliar de cozinha (2), avaliador de automóveis (3), borracheiro (2), cumim (5), cozinheiro geral (1), fiel de depósito (2), garçom (4), mecânico de auto em geral (2), trabalhador rural (3) e vendedor (10). As gratificações variam de R$ 1.320 a R$ 1.625, mais benefícios.

Para o candidato com graduação em terapia ocupacional, há uma vaga em Ceilândia. Exclusivo à pessoa com deficiência (PcD), sem experiência, há emprego para auxiliar administrativo (1), inspetor de alunos de escola privada e servente de obras.

Os interessados podem cadastrar o currículo no aplicativo Sine Fácil ou ir a uma das 14 agências do trabalhador, das 8h às 17h, durante a semana. Mesmo que nenhuma das chances do dia seja atraente ao candidato, o cadastro vale para oportunidades futuras, já que o sistema cruza dados dos concorrentes com o perfil que as empresas procuram.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Empregadores que desejam ofertar vagas ou utilizar o espaço das agências do trabalhador para entrevistas podem se cadastrar pessoalmente nas unidades ou pelo aplicativo Sine Fácil. Também é possível solicitar atendimento pelo e-mail [email protected]. Pode ser utilizado, ainda, o Canal do Empregador, no site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet).

*Com informações de Rafaela Atta, da Agência Brasília