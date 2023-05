DF tem 153 chances de emprego nesta quarta-feira (31)

Na mesma localidade são oferecidas duas vagas para recepcionista em geral por R$ 1.408

As agências do trabalhador estão com 153 chances de emprego nesta quarta-feira (31), com salários de R$ 1 mil a R$ 2.706, mais benefícios. A região com mais oportunidades é a Asa Norte, com 70 vagas.

Entre as profissões, a de encanador de manutenção (5) e mecânico de refrigeração (5) têm o salário de R$ 2.200. Os candidatos precisam ter experiência e o ensino médio completo. Profissionais que já atuaram como ajudante de obras (10) e garçom (10) recebem o pagamento mensal de R$ 1.438,80 e R$ 1.494, respectivamente.

Na Asa Norte há, também, vagas para camareira de hotel (5) que paga R$ 1.425; empregado doméstico nos serviços gerais (6) com proventos de R$ 1.320; e vendedor interno (30) com remuneração de R$ 1.377.

Há vagas, em outras regiões, exclusivas para pessoas com deficiência. Em Planaltina, tem uma oportunidade para operador de empilhadeira para receber R$ 1.795. Na Asa Sul, são oito vagas para o cargo de auxiliar de limpeza, seis pelo salário de R$ 1.408 e duas por R$ 1.500. Na mesma localidade são oferecidas duas vagas para recepcionista em geral por R$ 1.408.

As 14 agências do trabalhador funcionam das 8h às 17h, durante a semana. Mesmo que nenhuma das chances do dia seja atraente ao candidato, o cadastro vale para oportunidades futuras, já que o sistema cruza dados dos concorrentes com o perfil que as empresas procuram.

Empregadores que desejam ofertar vagas ou utilizar o espaço das agências do trabalhador para entrevistas podem se cadastrar pessoalmente nas unidades ou pelo aplicativo Sine Fácil. Também é possível solicitar atendimento pelo e-mail [email protected]. Pode ser utilizado, ainda, o Canal do Empregador, no site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet).

*Com informações de Rafaella Atta, da Agência Brasília