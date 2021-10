DF soma 593 novos casos de covid neste sábado (2)

Também foram registrados 11 óbitos, sendo três ocorridos hoje e oito em dias anteriores

O Distrito Federal registrou 593 novos casos de covid-19 neste sábado (2). Já são 496.779 pacientes infectados desde o início da pandemia.

Também foram registrados 11 óbitos, sendo três ocorridos hoje e oito em dias anteriores, mas a causa só foi definida no atual boletim. As três mortes que aconteceram neste sábado (2) foram de moradores de Brazlândia, Ceilândia e Park Way.

Em contrapartida, o GDF tem avançado a vacinação na capital. Atualmente, pessoas com 12 anos ou mais já podem se vacinar. A Secretaria de Saúde estima que 4 em cada 10 moradores locais já receberam a segunda dose, o que equivale a 41,21% da população distrital com o cronograma vacinal completo.

Mais pessoas devem ser totalmente imunizadas em breve. O Ministério da Saúde anunciou hoje que vai enviar mais um lote com 7 milhões de doses aos estados e ao Distrito Federal. As doses serão justamente para completar a imunização e reforçar a imunidade de profissionais de saúde.