DF Sem Miséria de abril disponível para 74.324 famílias

Neste mês, o valor total da folha de pagamento ficou em R$ 9.846.600.

As famílias assistidas pelo programa DF Sem Miséria já podem fazer o saque do benefício de abril. Neste mês, o valor total da folha de pagamento ficou em R$ 9.846.600, abrangendo 74.324 famílias em situação de vulnerabilidade social do Distrito Federal.

O auxílio do GDF é um adicional ao programa Bolsa Família, do governo federal, criado para adequar os valores recebidos ao custo de vida na capital federal. O DF tem, atualmente, 167.680 famílias no Cadastro Único. Desse total 89.344 recebem o Bolsa Família, do governo federal, e 74.324 também têm direito ao DF Sem Miséria.

“São esses programas de transferência de renda que têm garantido dignidade e autonomia às famílias em situação de extrema pobreza neste momento de crise gerada pela pandemia da covid-19. O DF Sem Miséria tem sido fundamental para o sustento dessas pessoas”, destaca a secretária de Desenvolvimento Social, Mayara Noronha Rocha.

DF Sem Miséria

A continuidade do programa DF Sem Miséria, mesmo durante o período de enfrentamento da pandemia do coronavírus, está garantida pelo Decreto Nº 10.316, de 7 de abril de 2020. Têm direito as famílias residentes no DF que, após receber os benefícios de transferência de renda, apresentarem renda per capita inferior a R$ 140. As famílias devem estar inscritas no Cadastro Único.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Os valores suplementados podem variar de R$ 20 a R$ 960, conforme composição e renda de cada família, até que a renda familiar, somada aos valores recebidos pelo Bolsa Família, alcance os R$ 140 per capita.

As informações são Agência Brasília