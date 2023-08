DF registra umidade de 10% e tem dia mais seco do ano

Segundo o Inmet, essa é a menor umidade relativa do ar desde 4 de setembro de 2019

O Distrito Federal registrou neste domingo (6), mais um recorde de dia mais seco do ano. A umidade relativa do ar alcançou 10% na região do Gama. O recomendado pela Organização Mundial de Saúde (OMS) é de pelo menos 60%.

Mesmo com a umidade ter ficado abaixo de 12%, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) decidiu manter o alerta laranja em Brasília. Segundo os meteorologistas o alerta para segunda-feira (7) pode mudar de laranja para vermelho, a depender das condições climáticas.

Alerta amarelo (potencial perigo): umidade entre 30% e 20% por cinco dias seguidos

Alerta laranja (perigo): umidade fica abaixo de 20% por três dias consecutivos

Alerta vermelho (grande perigo): umidade abaixo de 12% por dois dias seguidos

A menor umidade do ar já registrada no DF foi de 8%, no dia 4 de setembro de 2019, também no Gama. Para evitar desconfortos em dias de seca, é preciso beber bastante líquido.