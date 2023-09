DF registra alta nos casos de covid-19, mas descarta subvariante Éris

Portanto, segundo a SES-DF, a capital segue com apenas um único caso dessa subvariante até o momento, confirmado em agosto

Entre os dias 10 e 16 de setembro, o Distrito Federal registrou 1.060 novos casos de covid-19, conforme o novo boletim epidemiológico semanal da Secretaria de Saúde (SES-DF). Foram identificados mais dois óbitos, em 9 de fevereiro e 3 de setembro de 2023, sendo um paciente de 60 a 69 anos e outro com mais de 80, ambos com comorbidades.

Um novo sequenciamento genômico realizado pelo Laboratório Central de Saúde Pública do Distrito Federal (Lacen-DF) em amostras coletadas em oito regiões administrativas diferentes não detectou novos casos da subvariante EG.5.1, apelidada internacionalmente de Éris. Portanto, segundo a SES-DF, a capital segue com apenas um único caso dessa subvariante até o momento, confirmado em agosto.

Casos represados

O subsecretário de Vigilância à Saúde da Secretaria de Saúde, Divino Valero, destaca que o boletim semanal traz o registro de 1.477 novos casos, porém, 417 são referentes à semana anterior, por conta do atraso da notificação de laboratórios privados em um feriado prolongado. “São casos represados das duas semanas anteriores que não haviam sido notificados ainda”, explica.

Dessa forma, o chamado índice R(t) oscilou positivamente de 1,20 para 1,23. Isso significa que cada cem pessoas com covid-19 no DF transmitiram a doença para outras 123. Vale lembrar que entre 27 de agosto e 3 de setembro o R(t) chegou a 1,36.

“É bom frisarmos a importância da vacinação de reforço como medida de prevenção, além da população se manter atenta para a etiqueta respiratória caso tenha algum sintoma gripal. A maioria dos casos que estão sendo notificados são de pacientes com sintomas mais brandos”, aconselha o subsecretário.

Onze mil doses em uma semana

Entre os dias 12 e 18 de setembro, 11.329 doses de vacinas contra a covid-19 foram aplicadas no DF, entre primeira e segunda doses, além da de reforço, incluindo as versões infantis e bivalente.

O resultado é fruto do atendimento em cerca de 100 locais de vacinação e de ações realizadas em escolas, supermercados, shoppings e outros espaços de grande circulação, além do Carro da Vacina. Desde o início da campanha da imunização, em janeiro de 2021, as equipes da SES-DF aplicaram 7.849.494 doses.

Cerca de 82% da população já receberam pelo menos uma dose do imunizante e 78,8% completaram o esquema vacinal de duas doses. Porém, os índices são mais baixos em termos de doses de reforço: cerca de metade da população (48,6%) não recebeu nem uma dose de reforço. Entre os que têm até 19 anos de idade, cerca de 59,6% não voltaram. Entre as crianças de 5 a 11 anos, o índice salta para 83,5%.

*Com informações da Agência Brasília