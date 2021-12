DF registra 200 novos casos de covid nas últimas 24h

Desde o início da pandemia, o DF contabilizou 519.546 casos, sendo que 11.107 evoluíram para óbito, referentes a cerca de 2,1% da população

Elisa Costa

De acordo com os dados da Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF), não foram registrados óbitos ocorridos por covid-19 na capital federal nas últimas 24h, porém foram notificados 200 novos casos da doença entre quarta (29) e quinta (30). Desde o início da pandemia, o DF contabilizou 519.546 casos, sendo que 11.107 evoluíram para óbito, referentes a cerca de 2,1% da população.

Do total de mortes na capital, 959 eram residentes de outros estados e 825 eram do Goiás. Em relação aos casos, 88,5% são de habitantes do DF e 7% de outras Unidades Federativas. Aqui na capital, as maiores incidências foram registradas em Sobradinho, Lago Sul, Plano Piloto e Sudoeste/Octogonal. O boletim ainda mostra que 43,2% dos casos foram identificados entre profissionais da saúde (12.581) e 15,1% em profissionais da segurança pública (4.383).

Os dados do Boletim Epidemiológico mostram que cerca de 97,8% da população infectada já se recuperou e mais de 23 mil casos ainda estão em investigação no Distrito Federal, referentes a 4,5% do total da distribuição segundo o UF de residência. A faixa etária que mais apresentou diagnóstico positivo para a doença até o momento foi a de 39 anos e a que mais registrou óbitos foi a de 67 anos.

Com relação aos casos notificados, o boletim de 30 de dezembro de 2021, divulgou dois (2) óbitos pela doença no Distrito Federal: um que ocorreu no dia 25 de novembro e outro no dia 21 de dezembro. As duas vítimas eram do sexo feminino, sendo que uma delas tinha entre 70 a 79 anos e a outras tinha 80 anos ou mais. As vítimas faleceram dentro do hospital e residiam no DF: Ceilândia e Gama, sendo que ambas apresentavam comorbidades.

A maioria dos casos de Covid-19 ainda se encontram entre as mulheres, totalizando 284.720, e entre homens, o total é de 234.826 até o momento. Porém, mais pessoas do sexo masculino vieram a óbito por conta da doença: 6.358, já as mulheres somam 4.749.

Cerca de 56,2% do total de casos atingiram pessoas com Cardiopatia (21.422), seguido pelos Distúrbios Metabólicos, com 34,8% dos casos (13.263). A lista segue com pacientes que possuem Imunossupressão, Nefropatia, Obesidade, Pneumopatia e Doenças Hematológicas. A presença de comorbidades em pessoas infectadas pela doença é de 84,9%.

A letalidade do Distrito Federal registrou 2,2%, enquanto a taxa de mortalidade é de 332,4 por 100 mil habitantes. A taxa de transmissão R(t) está em 0,88, o que significa que 100 pessoas podem contaminar outras 88, ou seja, enquanto o número estiver abaixo de 1. Isso significa que a pandemia está em regresso.