DF registra 1.194 novos casos e 47 mortes por covid neste sábado

Ceilândia ultrapassou a marca de 40 mil casos. É a região administrativa mais afetada pela pandemia

O boletim epidemiológico deste sábado (17) da Secretaria de Saúde traz 1.194 novas infecções pelo novo coronavírus. Também foram registradas 47 mortes, sendo cinco dessas ocorridas no dia de hoje.

Agora, já são 365.646 pessoas infectadas pelo vírus desde o início da pandemia, há pouco mais de um ano. Destes, 347.014 (94,9%) estão recuperados. O total de mortes chegou a 7.172.

Do total de casos, a maioria dos pacientes têm entre 30 e 39 anos e 40 a 49 anos, o que indica um aumento de infecções de pessoas de faixa etária menor. Das mortes somadas neste sábado (17), por exemplo, nove foram de pessoas com 40 a 49 anos.

Ceilândia: 40 mil casos

As regiões administrativas mais afetadas continuam sendo Ceilândia, com 40,107 casos; Plano Piloto, com 34,908; e Taguatinga, com 29.979 casos. Ceilândia, inclusive, ultrapassou a marca de 40 mil registros neste sábado (17). Ressalta-se que a Secretaria de Saúde junta os pacientes de Pôr do Sol/Sol Nascente na somatória.