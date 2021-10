DF reduz mortes no trânsito em 2021

As ocorrências de acidentes de trânsito fatais no Distrito Federal têm apresentado uma redução significativa em 2021

As ocorrências de acidentes de trânsito fatais no Distrito Federal têm apresentado uma redução significativa em 2021. De acordo com dados da Gerência de Estatísticas do Detran-DF (Gerest), no mês de setembro, foram registradas 12 vítimas fatais, menor número para o mês desde 2000. Em comparação com setembro do ano passado, quando ocorreram 16 mortes, a redução foi de 25%.

Em 2020, de janeiro até setembro, 168 pessoas morreram em acidentes de trânsito no DF. No mesmo período de 2021 foram registradas 114 vítimas fatais: 54 óbitos a menos que no ano anterior, uma redução de 32%.

Segundo dados da Gerest, nos acidentes fatais com crianças e adolescentes, o atropelamento de pedestre e a colisão foram predominantes em 2020, representando, respectivamente, 44% e 33% das vítimas fatais. Em 2021, a colisão (três óbitos) foi a principal ocorrência, correspondendo a 60% das mortes.

Considerando apenas as crianças (até 12 anos), de janeiro a setembro de 2020, foram três vítimas fatais; já em 2021, foram duas (uma ciclista e a outra pedestre).

Informativo Crianças e Adolescentes – Distrito Federal – Janeiro a Setembro – 2020 e 2021

Com informações da Agência Brasília