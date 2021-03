Ibaneis Rocha agradeceu as empresas e também a companhia aérea Latam que transportou os respiradores em um voo solidário

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), comunicou que a capital acabou de receber os 100 respiradores doados pelas empresas Ali Baba e Tik Tok, ambas chinesas. O anúncio foi feita na manhã deste sábado (27), no Twitter. “O equipamento é de grande importância na montagem de mais leitos de UTI para pacientes com Covid-19”, escreveu o mandatário.

Ibaneis Rocha agradeceu as empresas e também a companhia aérea Latam que transportou os respiradores em um voo solidário. “Agradeço ainda ao pessoal da Agência Brasileira de Cooperação do Ministério das Relações Exteriores, que intermediou a doação”, completou.

O governador da capital lembrou ainda que o GDF está fazendo uma campanha de arrecadação de fundos entre empresários para a construção de hospitais permanentes e acoplados às estruturas atuais. “Isso agiliza a contratação da obra já que dispensa muita burocracia”, destacou Ibaneis.

Aniversário de Ceilândia

Ibaneis Rocha afirmou que a cidade recebeu nos últimos dias um mutirão de melhorias para comemorar o seu aniversário. Foi realizada operação Tapa Buraco, limpeza de terrenos públicos, poda de árvores, desobstrução de bocas de lobo e recuperação de estradas rurais.

Sobre a saúde da cidade, o governador disse que, antes mesmo desse momento de celebração, já havia investimento na rede de saúde pública da Ceilândia. ”Já fizemos dois hospitais – um acoplado ao HRC e o futuro Hospital Materno-Infantil – e estamos construindo uma nova UPA e uma nova Unidade Básica de Saúde”, disse Ibaneis Rocha.

Ibaneis disse que, ainda neste ano, será entregue a Área de Desenvolvimento Econômico (ADE) da Ceilândia. “Espaços urbanizados e até uma subestação de energia. Isso vai possibilitar que grandes empresas se instalem na cidade, criando empregos de melhor qualidade”, afirmou.