DF: professores da rede pública são os próximos a vacinar

A secretarias de Saúde e Educação do DF agora trabalham juntas para desenvolver o plano de vacinação dos profissionais da rede pública de ensino. A estimativa é que 50 mil servidores sejam atendidos pelo imunizante. 25.979 são professores efetivos, 10.500 professores temporários e 8.813 da carreira da assistência, além de aproximadamente 5 mil merendeiras, copeiras, do pessoal da limpeza e da vigilância das unidades educativas.

De acordo com o Plano de Operacionalização da Vacinação da Secretaria de Saúde, o pessoal da educação está entre os públicos prioritários e receberão as doses na medida em que o Ministério da Saúde abastecer o DF. Atualmente, o plano distrital está na fase de vacinação por idade e de algumas categorias profissionais

O próprio governador Ibaneis Rocha avisou que os professores serão contemplados na próxima fase da vacinação. “Em breve – nós já estamos trabalhando isso com o secretário de Educação –, teremos, sim, o retorno às aulas, porque nós vamos vacinar todos os professores e todos os educadores do Distrito Federal”, afirmou na manhã da quinta-feira, 25, durante cerimônia de entrega do Centro de Ensino Fundamental 01, da Vila Planalto.

Ibaneis disse que o GDF está cumprindo etapas, vacinando primeiro o pessoal da saúde, porque estão na linha de frente do combate à pandemia. Na sequência, virão os professores e demais profissionais da educação. “As crianças também já não aguentam mais ficar em casa. Por maior esforço que se faça com as aulas pelo sistema que vem sendo adotado pela educação, mas nós precisamos cuidar também da saúde mental dessas crianças”, destacou.

O secretário de Educação, Leandro Cruz, agradeceu o empenho do governador. “Está claro que a educação é uma das prioridades de vacinação no Distrito Federal, atrás apenas do pessoal da Saúde, obviamente aqueles que estão deixando as suas famílias, os seus lares, na linha de frente de enfrentamento à covid-19”, frisou.

Com informações da Agência Brasília.