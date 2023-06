DF oferece 177 vagas de emprego nesta terça

Na Asa Norte, há 14 oportunidades de emprego, sendo cinco vagas para encanador de manutenção, com um salário de R$ 2.200

Nesta segunda-feira (5), as agências do trabalhador oferecem 177 vagas de emprego no DF. A região do Sol Nascente se destaca, oferecendo 55 oportunidades de trabalho. São 40 vagas para pedreiro no Sol Nascente, com um salário de R$ 2.200, além de dez para carpinteiro e cinco para armador de ferragens na construção civil da região.

Já na Ceilândia, há 25 vagas para quem está em busca de trabalho. São dez para auxiliar de linha de produção, cinco para auxiliar de cozinha, cinco para motofretista, três para serralheiro e duas para ajudante de serralheiro.

Na Asa Norte, há 14 oportunidades de emprego, sendo cinco vagas para encanador de manutenção, com um salário de R$ 2.200.

Interessados podem cadastrar o currículo no aplicativo Sine Fácil ou ir a uma das 14 agências do trabalhador espalhadas pelo Distrito Federal, que funcionam das 8h às 17h, durante a semana. Mesmo que o candidato não queira nenhuma vaga do dia, pode se cadastrar para oportunidades futuras, já que o sistema cruza dados dos concorrentes com os perfis que as empresas procuram.

Empregadores que desejarem ofertar vagas ou utilizar o espaço das agências do trabalhador para as entrevistas podem se cadastrar nas unidades ou pelo aplicativo Sine Fácil. Também é possível solicitar atendimento pelo e-mail [email protected] Há, ainda, o Canal do Empregador, no site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet).

*Com informações de Jak Spies, da Agência Brasília