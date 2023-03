DF oferece 173 oportunidades de emprego nesta terça

Entre as vagas, o destaque é para a de assistente de vendas, na Asa Sul, com salário de R$ 3.166,89, mais benefícios

Em busca de um emprego? As agências do trabalhador disponibilizam 173 vagas nesta terça-feira (21). Para se candidatar, basta cadastrar o currículo no aplicativo Sine Fácil ou ir pessoalmente a uma das agências, das 8h às 17h.

Entre as vagas, o destaque é para a de assistente de vendas, na Asa Sul, com salário de R$ 3.166,89, mais benefícios. O candidato precisa ter experiência e graduação em marketing ou em tecnologia da informação (TI). Outro destaque são as quatro vagas de vendedor pracista em Santa Maria, com salário de R$ 3 mil, mais benefícios. Para se candidatar, o interessado só precisa ter ensino médio completo.

Há ainda a oferta de mais 67 vagas com salários acima de R$ 2 mil em várias regiões administrativas. No Guará, são disponibilizadas 38 vagas e todas pedem experiência na área. Oito para açougueiro, com salário de R$ 2.039; cinco para oficial de manutenção predial, com ordenado de R$ 2.103,20; e 25 vagas para recepcionista atendente voltadas a pessoas com deficiência (PcD), com salário de R$ 2.091.

Em Ceilândia, as vagas são para serralheiro montador (6) e soldador (7), ambas com proventos de R$ 2.187,27, mais benefícios. Há ainda uma vaga para mecânico de equipamentos industriais, sem experiência, com salário de R$ 2.500, mais benefícios.

Na Asa Norte, a vaga é para técnico em manutenção elétrica com salário de R$ 2.242 e benefícios. No Noroeste, o candidato com experiência pode tentar uma das dez vagas para pedreiro. O salário é de R$ 2.103, mais benefícios.

Ainda há oportunidades para gesseiro (1), em Águas Claras, e para mecânico de automóvel (2), em Sobradinho. Ambas as vagas oferecem o salário de R$ 2 mil, mais benefícios. No Paranoá, há uma vaga para marceneiro com experiência e remuneração de R$ 2.200, mais benefícios.

Mesmo que nenhuma das chances do dia seja atraente ao candidato, o cadastro vale para oportunidades futuras, já que o sistema cruza dados dos concorrentes com o perfil que as empresas procuram.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Empregadores que desejam ofertar vagas ou utilizar o espaço das agências do trabalhador para entrevistas podem se cadastrar pessoalmente nas unidades ou pelo aplicativo Sine Fácil. Também é possível solicitar atendimento pelo e-mail [email protected]. Pode ser utilizado, ainda, o Canal do Empregador, no site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet).

*Com informações de Rafaela Atta, da Agência Brasília