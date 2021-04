DF: Número de óbitos de pessoas de 30 a 39 anos cresceu 1.580%

Os secretários da Casa Civil, Gustavo Rocha; da Saúde, Osnei Okumoto; de Comunicação, Weligton Moraes; concederam uma entrevista coletiva

Na tarde desta quinta-feira (29), os secretários da Casa Civil, Gustavo Rocha; da Saúde, Osnei Okumoto; de Comunicação, Weligton Moraes; concederam uma entrevista coletiva, no Salão Branco do Palácio do Buriti, para atualizar as informações referentes as ações do GDF no combate à covid-19.

Segundo o secretário Gustavo Rocha, de janeiro a abril, o número de óbitos de pessoas entre de 30 e 39 anos, comparando fevereiro a abril, subiu 1.580%, e 20 a 29 anos, 700%. “Ser jovem não afasta a doença, a internação e o óbito.”

O índice de transmissão na capital está 0,82. Vale lembrar que, no momento mais crítico da pandemia, o índice chegou a 1,38. O ideal é ficar abaixo de 1.

Vacina

Mais cedo, o Distrito Federal recebeu 66 mil doses de vacinas e a previsão é que a vacinação de pessoas com 61 e 60 anos comece nesta sexta-feira (30). Segundo Rocha, no DF existem 56 mil idosos com a idade e 58 mil doses devem ser designadas para essa fase da campanha. “Temos vacinas suficientes para todos. Então, não se desesperem ou aglomerem em filas”, pediu o secretário.

Aguarde mais informações