DF monitora voos com origem de Cancun

Secretaria de Saúde convoca todos os passageiros do avião GOL-7735, com saída de Cancun na noite de 12/12, para contato imediato com o Cievs-DF

A Secretaria de Saúde solicita que, considerando a confirmação dos dois mais recentes casos da variante Ômicron no Distrito Federal de viajantes que retornaram de voo de Cancún para Brasília, os passageiros do voo GOL-7735, com saída de Cancun na noite do dia 12/12 e chegada a Brasília na manhã do dia 13/12, entrem em contato com o Cievs-DF, por meio do telefone: 2017-1145 (Ramal 8323) ou 99221-9439, para receberem orientações da equipe de vigilância epidemiológica da Secretaria de Saúde.

Tal medida faz parte do protocolo de monitoramento dos casos confirmados pela nova variante, uma vez que a Secretaria de Saúde do DF ainda não teve acesso à lista completa do voo.