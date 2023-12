DF Livre de Carcaças recolhe 60 carros abandonados em Taguatinga

Ações continuam na cidade até o final de dezembro. Mais de 1,1 mil veículos em condições negligenciadas já foram retirados das ruas do DF este ano

O DF Livre de Carcaças tem focado suas operações em Taguatinga, o que já resultou no recolhimento de pelo menos 60 veículos abandonados apenas nas últimas duas semanas. As ações, conduzidas pelo Governo do Distrito Federal (GDF), visam a remoção e destinação adequada dos bens – mais de 1.100 carros já foram removidos em todo o DF até a última quinta-feira (7).

“Continuamos as operações na área do Setor H Norte, devido à grande concentração de veículos abandonados. Seguimos recolhendo, orientando, advertindo e até mesmo coibindo práticas ilícitas na região”, afirma o coordenador de operações da DF Livre de Carcaças, major Marcelo Mororó.

O administrador da cidade, Renato Andrade, ressalta que a remoção desses veículos era uma demanda antiga da comunidade, especialmente na região onde as equipes do DF Livre de Carcaças têm concentrado suas atividades.

“O Setor H Norte é muito frequentado por pessoas do DF inteiro, mas, infelizmente, estava com as ruas cheias de carcaças, não tinha condições de mobilidade no setor, o cliente não conseguia acessar as lojas. A ideia também é organizar a região no que tange à ocupação irregular de área pública. O nosso interesse, além da limpeza, é fazer com que o volte a ser o setor mais frequentado de autopeças do DF”, explica Andrade.

Após o recolhimento, os veículos são direcionados ao depósito do Departamento de Trânsito (Detran-DF), onde permanecem por aproximadamente 60 dias. Caso os proprietários não solicitem a devolução nesse período, os veículos são encaminhados a leilão. Este processo representa uma medida efetiva para lidar com a problemática dos carros abandonados e contribuir para a ordem e segurança viária na região.

Confira como ajudar

O DF Livre de Carcaças funciona essencialmente por meio de demandas da população e das administrações regionais. Por isso, é importante que a comunidade esteja envolvida, denunciando e também não abandonando veículos em espaços públicos. O cronograma das ações ocorre de acordo com as demandas recebidas.

A população pode participar ativamente da operação ao entrar em contato com a Secretaria de Segurança Pública (SSP-DF) e denunciar o abandono de veículos em espaços públicos. Para isso, foi criado um novo canal para o encaminhamento de informações, por meio do e-mail [email protected].

É importante incluir detalhes que facilitem a localização dos veículos, como endereço, ponto de referência e, se possível, fotos. As informações também podem ser encaminhadas ao site Participa-DF, ao número 162 e às próprias administrações regionais.

Participam das ações, coordenadas pela SSP-DF, as administrações regionais, representantes da Polícia Militar (PMDF), Detran-DF, Departamento de Estradas de Rodagem (DER-DF), Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap), Serviço de Limpeza Urbana (SLU), DF Legal e Secretaria de Saúde (SES-DF), por meio da Diretoria de Vigilância Ambiental (Dival).

Com informações da Agência Brasília