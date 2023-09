DF já imunizou mais de 121 mil cães e gatos contra a raiva em 2023

Neste sábado, ocorreram ações em 65 locais e no Estacionamento 13 do Parque da Cidade, onde, além da oferta da vacina, teve orientações importantes sobre o uso de guias e focinheiras. SES-DF promove campanha até 30 de setembro

Mais uma ação em prol da campanha de vacinação antirrábica para cães e gatos foi promovida pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) neste sábado (23). Tutores de animais puderam imunizar seus animais em 65 locais e no Estacionamento 13 do Parque da Cidade.

A campanha, iniciada em maio, vai até 30 de setembro, com vários locais disponíveis por todo o DF. Hoje, por exemplo, além do parque, equipes estiveram a postos em 65 locais. O último balanço mostra que a pasta já levou a proteção para 121.498 animais, sendo 101.559 cães e 19.939 gatos.

No Parque da Cidade, além de oferecer as vacinas, os servidores da Vigilância Ambiental promoveram ação educativa sobre o uso de guias, coleiras e focinheiras. O objetivo é alcançar as pessoas que ainda não vacinaram seus cães e estão aproveitando o fim de semana no local.

É o que aconteceu com o assessor parlamentar César Kich, que passeava com a filha e o Zeus, um golden retriever. “Essa ação é muito boa por conta da praticidade. Não precisei procurar um posto. Eu estava aqui passeando com o cachorro e já resolvi essa questão [da vacina] de forma muito fácil”, elogiou.

‌A iniciativa realizada no fim de semana é outro ponto de comodidade para os tutores. “É muito bom por ser sábado, que é um dia que as pessoas podem trazer seu pet para passear e aproveitar para vacinar também. É algo muito importante”, ressaltou Gilvan Teixeira, que levou os cães Farofa e Scooby para serem vacinados

O uso de guia e focinheira também é importante para garantir a proteção de todos, principalmente contra mordidas e arranhões de cachorros de grande porte. Por isso, membros da Vigilância Ambiental do DF ensinaram aos tutores a forma correta de utilizar esses itens para evitar acidentes.

Campanha chegando ao fim

Doença viral, a raiva acomete mamíferos e pode ser transmitida aos humanos por mordida, lambida e arranhões de animais infectados. A imunização dos animais é essencial para impedir a propagação da doença e evitar a contaminação de seres humanos com esse vírus, que possui letalidade de quase 100%. A vacina antirrábica é ofertada de forma totalmente gratuita.

‌“Embora a gente tenha eliminado as variantes do vírus mais comuns nos cães e gatos, existe o risco deles se contaminarem ao morderem um morcego”, exemplifica o gerente de Vigilância Ambiental de Zoonoses, Isaías Chianca. “É muito importante vacinar os cães e gatos, porque, além de proteger o seu animal, você está protegendo a sua família”, explica.

‌A Secretaria de Saúde disponibiliza diversos pontos em todo o DF para a vacinação. Além do serviço em dias úteis, semanalmente a pasta também divulga os locais com oferta aos sábados. Confira aqui.

Com informações da Agência Brasília