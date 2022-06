DF ganha mais três novos pontos de vacinação noturna

A estratégia é mais um esforço para garantir a cobertura vacinal de 100% da população. As unidades terão ainda testagem

A vacinação no Distrito Federal ganhou mais um reforço com três novos pontos de vacinação noturna contra a covid-19. Os locais começam a funcionar a partir desta segunda-feira (27). Além dos 14 já em funcionamento, as unidades básicas de saúde (UBS) 4 de Planaltina, 1 de Sobradinho e 1 de Brazlândia também estarão abertas das 19h às 22h. A estratégia é mais um esforço para garantir a cobertura vacinal de 100% da população. As unidades terão ainda testagem.

“Faz parte do apelo para que toda a população procure as UBS para testar e vacinar. É o único caminho para quebrarmos a cadeia de transmissão do coronavírus. E as vacinas têm de estar nos braços e não na geladeira”, destaca a secretária de Saúde, Lucilene Florêncio.

A orientação, de acordo com a pasta, é reforçar a testagem em pessoas sintomáticas para que sejam isoladas. “A previsão era de que fossem dois postos de vacinação hoje, mas conseguimos fazer todos os esforços para implantar os três”, afirma a secretária.

Estratégia é mais um esforço para garantir a cobertura vacinal de 100% da população | Foto: Tony Winston/Agência Saúde-DF

Para a UBS de Brazlândia, foram designados nove servidores, sendo quatro para fazer a testagem e cinco disponíveis para a vacinação. Na de Planaltina, serão 12 servidores e na UBS de Sobradinho, dez servidores.

Dos três novos locais para vacinação, dois estão na região Norte. A superintendente da região, Sabrina Gadelha, reforça que os novos pontos vão ampliar a taxa de cobertura vacinal. “Esses pontos de vacinação na área Norte vão atender a população que trabalha durante o dia e às vezes não consegue se dirigir às UBS no horário de funcionamento.”

Segundo o coordenador da Atenção Primária, Fernando Erick Damasceno, a vacinação ainda é a principal estratégia de contenção eficiente e comprovada. “A vacina é importante para todas as idades, mas para as pessoas acima de 40 anos, é essencial a adesão à dose de reforço”, ressalta.

No cronograma de funcionamento noturno, a Secretaria de Saúde disponibiliza duas unidades no Plano Piloto, quatro em Ceilândia, além de unidades no Paranoá, Brazlândia, Planaltina, Sobradinho, São Sebastião, Águas Claras, Taguatinga, Vicente Pires, Gama e Santa Maria. Para atender em horário estendido, as equipes de saúde foram reorganizadas e receberam reforço da Atenção Secundária e complemento de horas por meio de trabalho por período determinado (TPD).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Os pontos de vacinação são atualizados diariamente neste link.

Confira quais são as unidades abertas de 19h às 22h a partir desta segunda-feira (27):

UBS 1 Asa Sul

Horário de vacinação: das 19h às 22h – Segunda a sexta-feira (dias úteis)

Endereço: SGAS 612

Disponíveis vacinas AstraZeneca, CoronaVac, Janssen e Pfizer-BioNTech

UBS 2 Asa Norte

Horário de vacinação: das 19h às 22h – Segunda a sexta-feira (dias úteis)

Endereço: EQN 114/115

Disponíveis vacinas AstraZeneca, CoronaVac, Janssen e Pfizer-BioNTech

UBS 1 Sobradinho

Horário de vacinação: das 19h às 22h – Segunda a sexta-feira (dias úteis)

Endereço: Quadra 14 – Área Especial 22/23

Disponíveis vacinas AstraZeneca, CoronaVac, Janssen e Pfizer-BioNTech

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

UBS 4 Planaltina

Horário de vacinação: das 19h às 22h – Segunda a sexta-feira (dias úteis)

Endereço: Quadra 2 – Rua A – Estância Nova Planaltina

Disponíveis vacinas AstraZeneca, CoronaVac, Janssen e Pfizer-BioNTech

UBS 1 Paranoá

Horário de vacinação: das 19h às 22h – Segunda a sexta-feira (dias úteis)

Endereço: Quadra 21 Conjunto 15 Área Especial

Disponíveis vacinas AstraZeneca, CoronaVac, Janssen e Pfizer-BioNTech

UBS 1 São Sebastião

Horário de vacinação: das 19h às 22h – Segunda a sexta-feira (dias úteis)

Endereço: Centro de Múltiplas Atividades

Disponíveis vacinas AstraZeneca, CoronaVac, Janssen e Pfizer-BioNTech

UBS 1 Guará

Horário de vacinação: das 19h às 22h – Segunda a sexta-feira (dias úteis)

Endereço: QI 6 Área Especial Lote A

Disponíveis vacinas AstraZeneca, CoronaVac e Janssen

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

UBS 1 Águas Claras (Areal)

Horário de vacinação: das 19h às 22h – Segunda a sexta-feira (dias úteis)

Endereço: QS 5 Lote 24 Av. Areal

Disponíveis vacinas AstraZeneca, CoronaVac, Janssen e Pfizer-BioNTech

UBS 1 Vicente Pires

Horário de vacinação: das 19h às 22h – Segunda a sexta-feira (dias úteis)

Endereço: Rua 4C Chácara 12 – Colônia Agrícola Samambaia

Disponíveis vacinas AstraZeneca, CoronaVac, Janssen e Pfizer-BioNTech

UBS 5 Taguatinga

Horário de vacinação: das 19h às 22h – Segunda a sexta-feira (dias úteis)

Endereço: Setor D Sul Área Especial 23

Disponíveis vacinas AstraZeneca, CoronaVac, Janssen e Pfizer-BioNTech

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

UBS 3 Ceilândia

Horário de vacinação: das 19h às 22h – Segunda a sexta-feira (dias úteis)

Endereço: QNM 15 Lote D Área Especial 15

Disponíveis imunizantes AstraZeneca, CoronaVac, Janssen e Pfizer-BioNTech

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

UBS 5 Ceilândia

Horário de vacinação: das 19h às 22h – Segunda a sexta-feira (dias úteis)

Endereço: QNM 16 Lote F Área Especial 16

Disponíveis imunizantes AstraZeneca, CoronaVac, Janssen e Pfizer-BioNTech

UBS 7 Ceilândia

Horário de vacinação: das 19h às 22h – Segunda a sexta-feira (dias úteis)

Endereço: QNO 10 Área Especial 10

Disponíveis imunizantes AstraZeneca, CoronaVac, Janssen e Pfizer-BioNTech

UBS 12 Ceilândia

Horário de vacinação: das 19h às 22h – Segunda a sexta-feira (dias úteis)

Endereço: EQNQ 3/4

Disponíveis imunizantes AstraZeneca, CoronaVac, Janssen e Pfizer-BioNTech

UBS 1 Brazlândia

Horário de vacinação: das 19h às 22h – Segunda a sexta-feira (dias úteis)

Endereço: EQ 6/8 Setor Norte – Área Especial 3

Disponíveis imunizantes AstraZeneca, CoronaVac, Janssen e Pfizer-BioNTech

UBS 3 Gama

Horário de vacinação: das 19h às 22h – Segunda a sexta-feira (dias úteis)

Endereço: EQ 3/5 Setor Leste Gama-DF

Disponíveis vacinas AstraZeneca, CoronaVac, Janssen e Pfizer-BioNTech

UBS 1 Santa Maria

Horário de vacinação: das 19h às 22h – Segunda a sexta-feira (dias úteis)

Endereço: QR 207/307 Conjunto T

Disponíveis vacinas AstraZeneca, CoronaVac, Janssen e Pfizer-BioNTech

*Com informações da Agência Brasília