DF e Entorno unidos na integração do transporte e construção de hospitais

A saúde e o transporte público do Entorno do Distrito Federal foram as pautas centrais da reunião do governador Ibaneis Rocha e da vice-governadora Celina Leão com prefeitos de municípios goianos e mineiros na tarde desta terça-feira (21).

"Temos muito o que trabalhar, por isso é uma alegria recebê-los aqui logo após esse meu retorno ao governo. Vamos trabalhar todas as pautas tratadas hoje com o governador Ronaldo Caiado, porque precisamos fortalecer essa integração. Vamos transmitir tudo a ele para que possamos trabalhar juntos"

Ibaneis Rocha, governador do DF

A construção de um hospital na região Sul do Entorno foi tratada como prioridade, com os olhares para a cidade de Valparaíso, o que viria a complementar o Hospital Estadual de Águas Lindas, este em fase final das obras.

Na área do transporte, a ampliação e a construção de terminais para integrar o Entorno também foram discutidos. O Governo do Distrito Federal (GDF) vai ampliar o terminal do BRT de Santa Maria, que será duplicado para atender a demanda local e, consequentemente, atenderá também o Entorno.

No BRT Oeste, as linhas de ônibus vão ser atendidas pelo terminal do Setor O. Na região norte do DF, o futuro terminal do BRT de Planaltina, a ser construído na região do Posto JK, também vai alimentar cidades próximas. Por fim, o GDF pretende construir um terminal na região do Jardim ABC para servir aos moradores.

Melhorias em rodovias, como a DF-140 e a BR-080, e a construção de uma passarela e um viaduto no Novo Gama também foram comentadas pelo governador Ibaneis Rocha. Para todos os assuntos, o chefe do Executivo reforçou a necessidade de integrar o Governo de Goiás. Ele ainda determinou que as questões do Entorno e de toda a Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno (Ride) serão conduzidos pela vice-governadora Celina Leão.

"Temos muito o que trabalhar, por isso é uma alegria recebê-los aqui logo após esse meu retorno ao governo. Vamos trabalhar todas as pautas tratadas hoje com o governador Ronaldo Caiado, porque precisamos fortalecer essa integração. Vamos transmitir tudo a ele para que possamos trabalhar juntos", pediu o governador do DF aos prefeitos do Entorno presentes e ao deputado federal por Goiás Ismael Alexandrino.

Ibaneis Rocha determinou que as questões do Entorno e de toda a Ride serão conduzidos pela vice-governadora Celina Leão

Transporte

O GDF trabalha em uma proposta de gestão compartilhada do transporte público do Entorno com o governo de Goiás e a União. Dessa forma, DF, Goiás e governo federal dividiriam os custos da tarifa, complementando o valor pago pelo usuário ao custo real da passagem.

Sobre esse tema, Ibaneis Rocha aponta a necessidade de participação de todo o país para discutir o transporte público com uma proposta no Congresso Nacional. “Vamos ter que envolver o Brasil todo nessa demanda e, envolvendo o Brasil todo, vira de interesse de todos os deputados e senadores”, reforçou.

Já o secretário de Transporte e Mobilidade, Valter Casimiro, confirmou um encontro com o governo federal nesta semana para tratar da gestão compartilhada do transporte do Entorno e também reforçou a construção de terminais para atender linhas de ônibus de cidades vizinhas ao DF. “No caso do BRT de Santa Maria, nós vamos espelhar a estrutura atual para ampliar a oferta no DF e também cuidar da demanda do Entorno. Já temos o terreno e estamos trabalhando na licitação”, adiantou Casimiro.

Parceria

Participaram da reunião o deputado federal por Goiás Ismael Alexandrino, o presidente da Associação dos Municípios Adjacentes a Brasília (Amab) e prefeito de Valparaíso (GO), Pábio Mossoró, e o presidente do Partido Progressistas em Goiás, Alexandre Baldy.

O parlamentar da Câmara Federal se dispôs a colaborar com os projetos de saúde e transporte na capital. “Sou concursado público aqui do DF na área da saúde e conheço bem a realidade daqui. No Entorno, aquele fadado Hospital de Águas Lindas será entregue este ano e precisamos de um outro na região Sul, onde temos conversado para construir em Valparaíso. Me coloco à disposição para ajudar”, disse Alexandrino.

Na reunião, os prefeitos levaram demandas semelhantes de saúde e transporte e também de melhorias nas rodovias, contando com o apoio e a infraestrutura do Distrito Federal.

*Com informações de Ian Ferraz, da Agência Brasília