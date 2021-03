DF: delegado fala sobre o caso Evelyne

O fato de Vinícius não ter sido preso quando foi à unidade policial gerou indignação para quem acompanhava o caso

Na última sexta-feira (26), a apresentadora da Rádio Federal em Brasília, Evelyne Ogawa, 38 anos, foi vítima de feminicídio praticado pelo companheiro Vinícius Fernando da Silva Camargo. Na delegacia e acompanhado de um advogado, ele confessou ter matado a esposa asfixiada com um fio elétrico.

Por meio de um vídeo, o Delegado-Chefe da 26ª DP, Rodrigo Larizzatti deu esclarecimentos sobre o andamento do caso. “Ontem (29), a delegacia deu cumprimento ao mandado de prisão do autor confesso do feminicídio que vitimou a Evelyne”, disse. O fato de Vinícius não ter sido preso quando foi à unidade policial gerou indignação para quem acompanhava o caso.

O delegado explicou que a prisão só pode acontecer em duas situações, confira: