DF conta com 369 vagas de emprego abertas nesta quarta (25)

As agências do trabalhador estão com 369 vagas de emprego abertas nesta quarta-feira (26). Destas, 23 são destinadas a pessoas com deficiência (PcD), com salários de R$ 1.302 a R$ 1.443: na Asa Norte, procuram-se dez empacotadores a mão e dez repositores de mercadorias, enquanto no Guará a demanda é por três auxiliares de linha de produção.

O maior salário do dia é de R$ 2.500 para o cargo de mecânico de automóveis, no Guará. Trata-se de uma única vaga com cobrança de atuação prévia na área. Na mesma região, contratam-se um auxiliar de pessoal, com remuneração de R$ 2.240, que deve ter ensino superior em recursos humanos; dois gerentes de restaurante, para receber R$ 2.000, com exigência de ensino médio completo; e dez pedreiros de fachada, com ordenado de R$ 2.103,20 e sem requisição de escolaridade.

Já em Ceilândia, há 15 oportunidades para operador de caixa (R$ 1.442), duas para monitor de sistemas eletrônicos de segurança interno (R$ 1.442), duas para pizzaiolo (R$ 1.587,44), e uma para secretário de escola (R$ 1.600). Em todas, é necessário ter ensino médio completo e experiência na função. Ainda em Ceilândia, contratam-se cinco açougueiros (R$1.879,66) e um ajudante de açougueiro (R$1.318), que precisam ter, no mínimo, o ensino fundamental concluído.

Todas as vagas oferecem benefícios, além dos salários. Os interessados podem cadastrar o currículo no aplicativo Sine Fácil ou ir a uma das 14 unidades espalhadas em todo o Distrito Federal durante a semana. Todos os cargos oferecem benefícios. Mesmo quem não queira nenhuma vaga do dia pode se cadastrar para oportunidades futuras, já que o sistema cruza dados dos concorrentes com o perfil que as empresas procuram.

Empregadores que desejarem ofertar vagas ou utilizar o espaço das agências do trabalhador para as entrevistas podem se cadastrar nas unidades ou pelo aplicativo Sine Fácil. Também é possível solicitar atendimento pelo e-mail [email protected] Há, ainda, o Canal do Empregador, no site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet).

*Com informações de Catarina Loiola, da Agência Brasília