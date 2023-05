DF conta com 205 vagas de emprego nesta quinta (04)

Para participar dos processos seletivos, basta cadastrar o currículo no aplicativo Sine Fácil ou ir a uma das 14 agências do trabalhador

As agências do trabalhador do Distrito Federal estão com 34 vagas abertas para auxiliares de linha de produção nesta quinta-feira (4). Para concorrer, não é preciso comprovar experiência anterior; basta o ensino médio completo. Esse tipo de auxiliar atua no manuseio de mercadorias, separação e embalagem de produtos. O salário varia de R$ 1.376 a R$ 1.410, mais benefícios, e o local de trabalho são as cidades de Planaltina e Brazlândia.

Essas são apenas parte das 205 vagas ofertadas em toda a capital. Desse total de oportunidades, 18 são exclusivas para pessoas com deficiência (PcD). No caso, estão sendo recrutados armadores de ferros, eletricistas, pedreiros, monitor infantil, operador de empilhadeira e professor de jardim de infância.

No Guará, há dez chances para carpinteiros com um salário de R$ 2.103, além de benefícios. É necessário experiência e ter no mínimo o ensino fundamental completo. Destaque também para a seleção de dez operadores de caixa para trabalhar no Recanto das Emas. O salário é de R$ 1.443, além de benefícios, e não é preciso experiência.

Para participar dos processos seletivos, basta cadastrar o currículo no aplicativo Sine Fácil ou ir a uma das 14 agências do trabalhador, das 8h às 17h, durante a semana. Mesmo que nenhuma das vagas do dia seja atraente ao candidato, o cadastro vale para oportunidades futuras, já que o sistema cruza dados dos concorrentes com o perfil que as empresas procuram.

Empregadores que desejam ofertar vagas ou utilizar o espaço das agências do trabalhador para entrevistas podem se cadastrar pessoalmente nas unidades ou pelo aplicativo do Sine Fácil. Também é possível solicitar atendimento pelo e-mail [email protected] Pode ser utilizado, ainda, o Canal do Empregador, no site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet).

*Com informações de Rafael Secunho, da Agência Brasília