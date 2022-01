DF começa a vacinar crianças de 6 e 7 anos contra a covid-19

Elas irão receber a primeira dose da vacina CoronaVac, que teve a aplicação para o público infantil autorizada pela Anvisa

A partir deste sábado, 22, o Distrito Federal começa a vacinação contra a Covid-19 em crianças de 6 e 7 anos. Elas irão receber a primeira dose da vacina CoronaVac, que teve a aplicação para o público infantil autorizada pela Anvisa e incluída no Programa Nacional de Imunização pelo Ministério da Saúde na última sexta-feira, 21.

A vacinação irá acontecer até as 17h em pontos especificos.

Aqueles que têm entre 5 e 11 anos com comorbidade ou alguma deficiência irão se vacinar em pontos específicos com a vacina Pfizer BioNTech pediátrica. Para aqueles entre 8 e 11 anos, sem comorbidade ou deficiência, também poderão receber a vacina Pfizer BioNTech pediátrica.

Adolescentes e adultos também serão vacinados. Quem tem de 6 a 17 anos poderá receber a CoronaVac. Já aqueles que têm mais de 18 anos e ainda não receberam a primeira dose, poderão escolher qual imunizante tomar.

Os pontos de vacinação adulto que ofertam a CoronaVac também vacinarão crianças. Isso porque não há diferenciação na fórmula ou quantidade de aplicação da CoronaVac em crianças ou adultos. No entanto, haverá fila separada para vacinar o público infantil com a CoronaVac, uma vez que os adultos também serão imunizados com doses de AstraZeneca e Pfizer.

De acordo com levantamento da Codeplan, o Distrito Federal tem pouco mais de 230 mil crianças a partir de 6 anos. A Secretaria de Saúde possui mais de 500 mil doses de CoronaVac na Rede de Frio Central.

Doses remanescentes

Para a vacinação deste sábado, a Secretaria de Saúde tem disponível 2.688 doses do imunizante pediátrico da Pfizer que serão aplicadas em três unidades exclusivas. Como a expectativa é que essas doses se esgotem no mesmo dia, quando as vacinas estiverem acabando quem estiver na fila aguardando atendimento será avisado com antecedência.

As UBSs selecionadas para essa vacinação foram as mais procuradas desde o começo da imunização do público infantil, no último domingo (16). Até o momento, o Distrito Federal recebeu 32,6 mil doses da Pfizer para aplicação em crianças. A expectativa é receber mais um carregamento na quinta-feira (27).

*Com informações da Agência Brasília