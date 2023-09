DF comandará Fórum Nacional de Secretários de Esporte

Os participantes discutiram a eleição da nova presidência do Fórum de Secretários, a Lei Geral do Esporte e a realização dos Jogos Escolares Brasileiros (JEBs)

O Fórum Nacional de Secretários de Esporte tem novo presidente. Julio Cesar Ribeiro, secretário de Esporte Lazer do Distrito Federal, foi eleito pelo colegiado na tarde desta quinta-feira (28), durante a realização do COB Expo, em São Paulo.

O encontro tem o objetivo de aproximar os gestores dos estados brasileiros, trocar experiências, debater e sugerir políticas públicas em prol do desenvolvimento uniforme do setor, juntamente com as entidades esportivas do Sistema Nacional do Esporte. Participaram desta edição 25 secretários estaduais.

“Neste primeiro momento, iremos dar continuidade aos trabalhos que foram desenvolvidos por todos que passaram por este colegiado. Uma das nossas metas é trabalhar para alcançar o fortalecimento da relação do Fórum com os comitês e as confederações esportivas do Brasil”, destaca Julio Cesar.

Os participantes discutiram a eleição da nova presidência do Fórum de Secretários, a Lei Geral do Esporte e a realização dos Jogos Escolares Brasileiros (JEBs), que neste ano ocorrem em Brasília.

*Com informações da Agência Brasília