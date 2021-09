DF cai posições em ranking nacional de vacinação

Somente 1.399 brasilienses compareceram aos postos de vacinação nesta segunda-feira (20)

Por: Gabriel de Sousa

Por: Gabriel de Sousa

O Distrito Federal caiu uma posição nos dois rankings nacionais de vacinação feito com os dados obtidos pelos consórcios de imprensa. O DF era a terceira unidade federativa que mais vacinou com a primeira dose, mas agora é o quarto. Nos números de aplicação de duas doses e dose única, a capital era o oitavo colocado, agora é o nono.

Segundo as informações disponibilizadas pela Secretaria de Saúde (SES-DF), nesta segunda-feira (20), 1.399 brasilienses foram até os postos de saúde para receber doses dos imunizantes contra o coronavírus. 756 pessoas foram receber a segunda dose ou a dose única e 643 receberam a aplicação pela primeira vez.

No ranking nacional de vacinação com imunizações com a primeira dose, o Distrito Federal era o terceiro lugar, após ter ultrapassado Santa Catarina na última sexta-feira (17). Porém, os catarinenses ultrapassaram a capital federal e agora possuem 68,77% da população vacinada com pelo menos uma dose. O DF tem 68,64%.

No cemitério em que são analisados os números de vacinação com a segunda dose ou dose única, o DF era até ontem (19), o oitavo colocado, e agora está na nona posição, sendo ultrapassado pelo Rio de Janeiro. Os cariocas tem 35,81% dos habitantes imunes ao coronavírus. O DF possui 35,36% dos brasilienses imunizados.

Ranking estadual de vacinação por % da população imunizada com pelo menos uma dose da vacina (20 de setembro)

Todo o Brasil (66,62%)

1- São Paulo (77,93%)

2- Rio Grande do Sul (69,22%)

3- Santa Catarina (68,77%)

4- Distrito Federal (68,73%)

5- Paraná (68,08%)

6- Minas Gerais (67,14%)

7- Mato Grosso do Sul (66,51%)

8- Paraíba (65,65%)

9- Espírito Santo (65,55%)

10- Rio de Janeiro (65,23%)

11- Sergipe (65,00%)

12- Rio Grande do Norte (63,73%)

13- Ceará (63,66%)

14- Pernambuco (63,45%)

15- Goiás (62,91%)*

16- Bahia (62,25%)

17- Piauí (61,00%)

18- Rondônia (60,75%)

19- Mato Grosso (59,84%)

20- Alagoas (58,81%)

21- Amazonas (57,55%)

22- Tocantins (57,60%)

23 – Acre (56,33%)

24- Maranhão (54,46%)

25- Amapá (49,88%)

26- Pará (49,06%)

27- Roraima (42,48%)

*dados diários não divulgados pela secretaria estadual

Ranking estadual de vacinação por % da população imunizada com duas doses ou dose única da vacina (20 de setembro)

Brasil (38,05%)

1- Mato Grosso do Sul (52,91%)

2- São Paulo (50,35%)

3- Rio Grande do Sul (43,89%)

4- Espírito Santo (40,36%)

5- Paraná (38,95%)

6- Santa Catarina (37,03%)

7- Rio Grande do Norte (36,17%)

8- Rio de Janeiro (35,81%)

9- Distrito Federal (35,36%)

10- Minas Gerais (34,19%)

11- Sergipe (33,96%)

12- Ceará (33,95%)

13- Bahia (32,69%)

14- Goiás (32,60%)*

15- Pernambuco (32,02%)

16- Paraíba (31,41%)

17- Pará (30,92%)

18- Amazonas (30,78%)

19- Mato Grosso (30,47%)

20- Alagoas (30,04%)

21- Piauí (29,89%)

22- Maranhão (29,33%)

23- Rondônia (28,76%)

24- Tocantins (27,82%)

25- Acre (27,73%)

26- Amapá (20,17%)

27- Roraima (14,91%)