DF bate novo recorde e Planaltina registra dia mais frio do ano

Na manhã desta segunda-feira (17), o frio bateu atingiu novo recorde no Distrito Federal. Dessa vez, foi a Região Administrativa que registrou a menor temperatura do ano de 2024 batendo a mínima de 9,9º C graus na última quinta-feira (13).

A Estação Meteorológica de Águas Emendadas, em Planaltina, registrou a mínima de 7º C com 6 km/h de vento. A temperatura não deve subir muito na capital federal e deve alcançar apenas 25º C.

O Gama também registrou sua menor temperatura do ano e chegou a 8 º C. O Plano Piloto fez 10, o Paranoá 12 e Brazlândia também 12.

O alerta fica por conta da umidade que deve ter mínima de 35% e máxima de 90%. Sem previsão, o DF chegará a quase 60 dias sem chuva.