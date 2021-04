DF atinge 100% de ocupação de leitos de UTI para adultos

221 pessoas estão na fila. Na rede privada, há quatro leitos à disposição

O Distrito Federal atingiu, na manhã deste domingo (18), a marca de 100% de ocupação dos leitos de UTI para adultos na rede pública de saúde. Na noite de sábado (17), havia três vagos, mas eles já foram ocupados.

A taxa de ocupação geral é de 97,58%. Isso porque ainda há cinco leitos pediátricos vagos no Hospital da Criança e seis neonatal no Hospital Regional da Asa Norte (Hran). A última atualização ocorreu às 8h25.

Na rede privada há quatro vagas para adultos, sendo duas no Hospital São Francisco e duas no Hospital Sírio Libanês. Os dados foram atualizados às 7h55.

Fila de espera

A fila de espera, que era de 247 pessoas na noite de sábado (17), caiu para 221 pacientes. Destes, 142 estão com suspeita ou confirmação de infecção pelo novo coronavírus.

Os três hospitais de campanha prometidos pelo Governo do Distrito Federal para a primeira quinzena de abril ainda não estão prontos. Agora, o novo prazo é até o fim do mês. Como cada um terá 100 leitos, a expectativa é de que a fila seja contemplada quando as unidades forem inauguradas.

Os hospitais ficarão localizados no Gama, em Ceilândia e no Plano Piloto.