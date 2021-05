DF amanhece com 139 pacientes na fila por UTI

Nesta quarta-feira (26), a taxa de ocupação dos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) está em 93,59% nos hospitais públicos do DF

Nesta quarta-feira (26), a taxa de ocupação dos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) está em 93,59% nos hospitais públicos do DF. Isso porque dezenove leitos estão vagos. De acordo com a última atualização do InfoSaúde-DF, feita às 6h25, das vagas disponíveis, apenas sete são para pacientes adultos.

A situação nos hospitais particulares é um pouco melhor, com a taxa de ocupação dos leitos de UTI gerais em 86,65%. As UTIs Covid-19 permanecem com 87,15%. Trinta e dois leitos para pacientes adultos estão disponíveis.

Lista de Espera

Até o momento da publicação desta reportagem, 139 pacientes aguardam leito de UTI na capital. Desse total, 23 são pessoas com suspeita ou confirmação de Covid-19.

Hospitais de campanha para Covid

Na terça-feira (25), o Governo do Distrito Federal (GDF) entregou o hospital de campanha de Ceilândia, a terceira unidade de saúde que faltava, após a inauguração dos outros dois no Autódromo e no Gama. Com 100 leitos de cuidados intermediários cada, os novos hospitais ajudarão a desafogar a pressão nos leitos de UTI para Covid-19 e a retomar a realização de cirurgias classificadas como urgentes. “Hospital de campanha é sinônimo de emergência, não estou feliz inaugurando esse, mas é necessário no momento”, afirmou o governador Ibaneis Rocha.

O hospital de campanha do Gama foi inaugurado em 7 de maio. No último dia 14 foi a vez da unidade do autódromo. Nesta terça, o GDF entregou o hospital de Ceilândia

Covid no DF

Desde o início da pandemia, 400.188 pessoas já foram infectadas na capital, sendo que 96% (384.054) deste número estão recuperados. Do total de casos, 8.514 (2,1%) faleceram em decorrência de complicações causadas pelo vírus. Nas últimas 24 horas, 839 novos diagnósticos de Covid-19 e 31 mortes.